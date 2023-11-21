59 палестинских журналистов погибли в результате ударов ЦАХАЛ

В результате ударов ЦАХАЛ 59 палестинских журналистов погибли, еще десятки были ранены. Об этом сообщила независимая некоммерческая организация по защите прав человека, передает телеканал «Известия». По ее данным, ЦАХАЛ отслеживала местоположение работников СМИ по геометкам на съемочной аппаратуре. Убитые журналисты принадлежали к медиагруппам, которые работали в секторе Газа. Отмечается, что Израиль ограничил работу спутниковых каналов на оккупированной палестинской территории. В организации нападение на журналистов назвали военным преступлением.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.