Forbes составил список самых убыточных компаний России в 2022 году

Список из 10 самых убыточных предприятий России 21 ноября представил Forbes, рейтинг возглавил Банк ВТБ, убыток которого в 2022 году составил 612,6 млрд рублей.

Издание включило в топ-10 зарегистрированные в стране операционные компании и юрлица. По данным журналистов, чистая прибыль ВТБ в 2021 году составила 327,4 млрд рублей.

Как отметили в ВТБ, предприятие пострадало от реализации геополитических рисков больше, чем другие банки в России. В числе основных факторов убыточности: открытая валютная позиция, потери от выбытия дочерних компаний, а также создание экстренных резервов по кредитам.

На втором месте оказался Альфа-банк. Его чистая прибыль в 2021 году составила 136,6 млрд рублей, а убыток в 2022 году достиг 117,1 млрд рублей. Журнал отмечает, что это первый убыток банка с 2009 года и рекордный в его истории. При этом в текущем году Альфа-банк вернулся к положительному результату, заработав чистую прибыль в 85,8 млрд рублей.

Тройку лидеров закрыл генеральный подрядчик по строительству объектов для «Газпрома» — «Газстройпром». Так, в 2022 году компания потеряла 77,6 млрд рублей.

Ранее, 5 октября, по данным Forbes, список крупнейших компаний России по чистой прибыли за 2022 год возглавил «Газпром» — газовая компания заработала 1311,6 млрд рублей. Тем временем в области металлургии самую высокую позицию занял «Норильский никель», а в сфере финансов — Сбербанк.