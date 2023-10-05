«Газпром» возглавил рейтинг российских компаний по чистой прибыли

«Газпром» возглавил список крупнейших компаний России по чистой прибыли за 2022 год. Об этом 5 октября сообщил журнал Forbes.

По данным издания, газовая компания заработала 1311,6 млрд рублей. Второе место занял «Ямал СПГ» с 840,2 млрд рублей. Третьей стала «Роснефть» с чистой прибылью 813 млрд рублей.

В области металлургии самую высокую позицию занял «Норильский никель» (6-е место, 429,3 млрд рублей), в сфере финансов — Сбербанк (9-е место, 270,5 млрд рублей).

Список сформирован из операционных компаний, зарегистрированных в России, а также юридических лиц, которые хотя бы на 25% принадлежат российским акционерам и ведут деятельность в РФ. В рейтинг не включены инвестиционные фонды, холдинги и компании-акционеры.

28 сентября «Газпром» сообщил о сокращении добычи газа в первом полугодии 2023 года до 179 млрд куб. м, что стало снижением на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Также в тот день «Газпром» заявил о возобновлении поставки российского газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» после окончания плановых профилактических работ. Они проходили с 21 по 27 сентября.