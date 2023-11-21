Два человека погибли в ДТП с грузовиком в Рязанской области
В Кораблинском районе Рязанской области в результате столкновения Daewoo Matiz с грузовиком погибли два человека. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.
Авария произошла вечером 20 ноября на улице Центральной в селе Пехлец. По предварительным данным, 42-летний водитель Daewoo Matiz не справился с управлением и врезался в грузовик Scania, пишет РИА «7 новостей».
В результате столкновения погибли 48-летний и 47-летний пассажиры легковушки. Водитель авто получил различные травмы и был госпитализирован, уточняет 62INFO.ru.
По факту столкновения организована проверка. Все обстоятельства устанавливаются.
20 ноября сообщалось, что глава СКР РФ Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело по факту столкновения маршрутного автобуса с троллейбусом в Хабаровске. В результате ДТП травмы получили семь человек, включая подростка.