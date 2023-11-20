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Глава СКР требует возбудить дело после ДТП с 7 пострадавшими в Хабаровске

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Глава СКР РФ Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело по факту столкновения маршрутного автобуса с троллейбусом в Хабаровске. В результате ДТП травмы получили семь человек, включая подростка.

И.о. руководителя СКР по Хабаровскому краю и ЕАО Эдуард Трубчик должен представить доклад о проведенных первоначальных следственных действиях.

ДТП произошло 19 ноября. Водитель автобуса, следовавшего по маршруту № 58, врезался в троллейбус, нарушив безопасную дистанцию.

Сейчас следственные органы проводят проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»), пишет ИА AmurMedia.

Ранее сообщалось, что Александр Бастыкин взял на контроль уголовное дело, возбужденное по факту избиения пассажира водителем автобуса в Хабаровске.

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