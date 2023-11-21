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Футболист Алдонин назвал травмы Дзагоева причиной завершения его карьеры

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Футболисту Алану Дзагоеву пришлось завершить карьеру во многом из-за травм. Об этом 21 ноября заявил его бывший одноклубник по ЦСКА Евгений Алдонин.

«Только Алан может проанализировать, вовремя или нет он закончил. То, что он в последнее время получал много травм, в большей степени стало причиной этого. Он был незаурядным, очень креативным игроком, одним из лучших, с кем доводилось играть», — сказал он «Известиям».

Алдонин отметил, что Дзагоев оставил серьезный след и в сборной России по футболу, и в ЦСКА, где дебютировал в раннем возрасте.

«Он очень органично влился в команду, которая тогда выиграла Кубок УЕФА и чемпионаты России. По уровню ни в коем случае не уступал Даниэлу Карвальо, очень долгое время был одним из лидеров команды», — добавил бывший футболист.

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Дзагоев объявил о завершении карьеры 21 ноября. Он отыграл 14 лет в составе ЦСКА, с которым три раза выигрывал чемпионат России. Также он провел 58 матчей в составе сборной России, в которых забил девять мячей. В 2012 году Дзагоев стал одним из лучших бомбардиров чемпионата Европы.

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