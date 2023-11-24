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Приключения электронки: в России создали первую антивейп-систему

Сможет ли она остановить курение в учебных заведениях
Фото: Global Look Press/Maksim Konstantinov
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В России разработали антивейп-систему, которая определяет наличие вредных примесей в воздухе, рассказали «Известиям» разработчики проекта. Устройство определяет, «парили» ли в помещении, и отправляет в Telegram уведомления о наличии вредных веществ. Сейчас система тестируется в одной из старейших гимназий Санкт-Петербурга. Директора учебных заведений считают, что девайс может помочь снизить число курильщиков в школах и вузах, однако врачи полагают, что для того, чтобы бросить вредную привычку, электронного контроллера мало.

Новая антивейп-система

В Санкт-Петербургском государственном университете аэрокосмического приборостроения разработали первую электронную антивейп-систему, рассказали «Известиям» авторы проекта.

— Мы решили создать гаджет, когда пострадали наши знакомые. Например, подросток из Санкт-Петербурга погиб из-за курения электронной сигареты в возрасте 12 лет, кроме того, наш друг чуть не потерял ногу из-за взрыва литиевой батареи вейпа в его кармане, — рассказал «Известиям» главный инженер проекта Никита Литвинцев.

Гаджет представляет собой небольшое устройство, похожее на Bluetooth-колонку, в которое установили датчики анализа воздуха. Они чувствительны к наличию глицерина и пропиленгликоля (основные компоненты жидкостей для вейпа) в воздухе и могут передавать информацию на сервер для обработки и пересылки на гаджет пользователя. Это позволяет определить, курят ли в помещении электронные сигареты, сообщили разработчики.

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Фото: Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения
Система Antivape

Разработка предназначена в первую очередь для учителей и преподавателей, которые намерены фиксировать факт курения в школе или вузе. Девайс подключается к Wi-Fi-сети учебного заведения, затем через интернет соединяется с серверами Telegram. При запросе со стороны через бота на устройство попадает уникальный номер телефона пользователя, который записывается в память прибора. Когда сенсоры обнаруживают, что в помещении курят, учителю приходит уведомление. Всего к одному устройству можно подключить 1,1 тыс. человек, сообщил Никита Литвинцев.

Сейчас девайс проходит этап тестирования. Система уже установлена во Второй Санкт-Петербургской гимназии (одной из старейших города). Там разработчики проверяют, как быстро устройство присылает уведомления преподавателям и насколько верно определяет наличие вредных веществ.

— Система работает в тестовом режиме. Педагоги довольны этим гаджетом, однако зачастую они не успевают добегать до того места, где курят, в частности до туалетов, — рассказала «Известиям» социальный педагог учебного заведения Елена Дементьева.

По словам разработчиков, в дальнейшем планируется реализовать более удобную систему взаимодействия пользователя с гаджетом. Например, создаются мобильные приложения для iOS и Android.

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Устройства для борьбы с курением

Девайс не только присылает информацию о наличии в воздухе глицерина и пропиленгликоля, но и показывает, насколько они вредны для организма. Такие сообщения будут приходить ученикам, если они установят приложение. Подавляющее большинство компонентов жидкостей для вейпов не предназначены для вдыхания — ни пропиленгликоля, ни глицерина в легких быть не должно, объяснил врач-терапевт высшей категории и член Клуба научных журналистов Алексей Водовозов.

школа
Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

— Однако такие устройства вряд ли могут повлиять на вейперов. Такие гаджеты полезны для исследователей, ученых, учителей, а также родителей. С помощью них они смогут определять, курили ли в помещении, и пресекать эти попытки, — рассказал эксперт.

К тому же причина курения во многом психологическая — если человек уверен, что от этой привычки вреда не будет, то даже если ему придут уведомления о содержании вредных примесей, он продолжит «парить», отметила врач-терапевт и иммунолог Ирина Ярцева. Однако такое устройство поможет защитить окружающих от воздействия вредных веществ, поскольку они сразу будут определять, что в помещении находиться небезопасно. Поэтому подобные гаджеты надо устанавливать в тех местах, где парение вейпов запрещено, объяснила она.

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По-разному разработку оценили и педагоги.

— Я бы не стал устанавливать такой гаджет в учебном заведении, так как он всё равно не поможет выявить, кто конкретно курил в помещении. Кроме того, детей регулярно тестируют с согласия родителей на содержание вредных веществ в организме, — сказал член общественного совета при Минобрнауки, академик РАО, директор столичной школы № 109 Евгений Ямбург.

Иного мнения придерживается директор московской школы № 1394 Валерий Тихонов. По его словам, такая разработка сможет помочь педагогам выявлять несовершеннолетних курильщиков вейпов.

— Зачастую подростки отпрашиваются в туалет, чтобы покурить прямо на уроках. И даже если на каждом этаже поставить по дежурному, мы не всегда можем отловить вейперов, — сказал директор.

Массовая установка гаджета в школах помогла бы снизить число курильщиков в учебных заведениях, резюмировал он.

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