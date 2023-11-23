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Врач перечислила провоцирующие появление герпеса факторы

Врач Ражева: стресс может провоцировать появление герпетической сыпи
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Фото: TASS/URA.RU/Екатерина Сычковa
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По данным Всемирной организации здравоохранения, более половины людей до 50 лет во всем мире инфицированы герпесом первого типа. Это инфекция, которая может вызывать болезненные пузырьки и эрозии. Чаще они появляются на коже вокруг рта или в ротовой полости, в носу, реже — на половых органах и других частях тела. Врач-дерматолог медицинской компании «СберЗдоровье» Полина Ражева 23 ноября рассказала «Известиям», почему появляется заболевание и когда обострения герпетической инфекции — повод обратиться к специалисту.

По словам врача, вирус простого герпеса передается при тесном контакте с кожей, слизистыми оболочками или слюной инфицированного. Например, во время поцелуя или последовательного пользования предметами. Как отметила дерматолог, заражение может произойти при контакте как с человеком с высыпаниями, так и с носителем вируса без каких-либо симптомов.

«Попав в организм однажды, вирус герпеса поселяется в нем навсегда. Сначала он селится в нервных узлах, то есть в скоплениях нервных клеток вне центральной нервной системы, и бездействует. Но при определенных обстоятельствах вирус будет проявляться, вызывая характерные симптомы. Первый эпизод герпеса протекает тяжелее, чем последующие», — сказала Ражева.

Среди факторов, провоцирующих появление герпетической сыпи, врач назвала стресс, переохлаждение, перегревание и длительное нахождение под палящим солнцем. Но к ОРВИ и гриппу рецидивы герпеса не имеют никакого отношения — эти заболевания вызывают другие вирусы. Также герпес не связан со слабым иммунитетом и иммунодефицитными состояниями, но если высыпания появляются чаще шести раз в год, они очень болезненные и обширные — нужно обратиться к врачу, чтобы понять причину и при необходимости вовремя начать лечение.

«В большинстве случаев диагноз устанавливается по характерному внешнему виду высыпаний. Иногда может потребоваться выявление ДНК возбудителя в отделяемом пузырьков, чтобы исключить другие заболевания. А вот анализ на наличие антител в крови сдавать не нужно. Он не информативен, поскольку у большинства людей антитела к вирусу простого герпеса есть», — сказала специалист.

Если рецидивы герпеса не частые и у человека нет других заболеваний, при каждом обострении рекомендуется использовать противогерпетические препараты в форме таблеток. Мази и кремы недостаточно эффективны. Лечение поможет остановить размножение вируса и ускорить заживление кожи и слизистых, заключила врач.

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В феврале врач-инфекционист «СМ-Клиника» Наталья Очинская рассказала «Известиям», что через рукопожатие можно заразиться различными заболеваниями, в том числе сифилисом, вирусом папилломы человека и герпесом.

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