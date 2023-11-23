Врач перечислила провоцирующие появление герпеса факторы

По данным Всемирной организации здравоохранения, более половины людей до 50 лет во всем мире инфицированы герпесом первого типа. Это инфекция, которая может вызывать болезненные пузырьки и эрозии. Чаще они появляются на коже вокруг рта или в ротовой полости, в носу, реже — на половых органах и других частях тела. Врач-дерматолог медицинской компании «СберЗдоровье» Полина Ражева 23 ноября рассказала «Известиям», почему появляется заболевание и когда обострения герпетической инфекции — повод обратиться к специалисту.

По словам врача, вирус простого герпеса передается при тесном контакте с кожей, слизистыми оболочками или слюной инфицированного. Например, во время поцелуя или последовательного пользования предметами. Как отметила дерматолог, заражение может произойти при контакте как с человеком с высыпаниями, так и с носителем вируса без каких-либо симптомов.

«Попав в организм однажды, вирус герпеса поселяется в нем навсегда. Сначала он селится в нервных узлах, то есть в скоплениях нервных клеток вне центральной нервной системы, и бездействует. Но при определенных обстоятельствах вирус будет проявляться, вызывая характерные симптомы. Первый эпизод герпеса протекает тяжелее, чем последующие», — сказала Ражева.

Среди факторов, провоцирующих появление герпетической сыпи, врач назвала стресс, переохлаждение, перегревание и длительное нахождение под палящим солнцем. Но к ОРВИ и гриппу рецидивы герпеса не имеют никакого отношения — эти заболевания вызывают другие вирусы. Также герпес не связан со слабым иммунитетом и иммунодефицитными состояниями, но если высыпания появляются чаще шести раз в год, они очень болезненные и обширные — нужно обратиться к врачу, чтобы понять причину и при необходимости вовремя начать лечение.

«В большинстве случаев диагноз устанавливается по характерному внешнему виду высыпаний. Иногда может потребоваться выявление ДНК возбудителя в отделяемом пузырьков, чтобы исключить другие заболевания. А вот анализ на наличие антител в крови сдавать не нужно. Он не информативен, поскольку у большинства людей антитела к вирусу простого герпеса есть», — сказала специалист.

Если рецидивы герпеса не частые и у человека нет других заболеваний, при каждом обострении рекомендуется использовать противогерпетические препараты в форме таблеток. Мази и кремы недостаточно эффективны. Лечение поможет остановить размножение вируса и ускорить заживление кожи и слизистых, заключила врач.

В феврале врач-инфекционист «СМ-Клиника» Наталья Очинская рассказала «Известиям», что через рукопожатие можно заразиться различными заболеваниями, в том числе сифилисом, вирусом папилломы человека и герпесом.