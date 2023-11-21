Габулов поддержал решение Дзагоева завершить карьеру футболиста

Экс-вратарь сборной России по футболу Владимир Габулов поддержал решение бывшего одноклубника Алана Дзагоева о завершении карьеры. На эту тему он высказался 21 ноября в беседе с «Известиями».

«Каждый принимает для себя это решение сам, и он его принимает абсолютно в тот момент, когда это должно наступить. Алан его принял сейчас, почувствовал, проанализировал, осознал. Я абсолютно поддерживаю его решение, как я его поддерживал в решении продолжать. К сожалению, здоровье не позволяет, и это следствие того, что он на протяжении всей своей карьеры себя не щадил, отдавал себя полностью», — сказал Габулов.

Он отметил, что Дзагоев достиг определенных высот и больших результатов как на внутренней арене, так и в составе сборной.

«Хотел бы его поздравить с блестящей карьерой, потому что он своим талантом внес большой вклад в российский футбол. Это яркий, неординарно мыслящий и исполняющий очень красивый футбол игрок. Он действительно был украшением на протяжении долгих лет», — сказал вратарь.

Габулов пожелал Дзагоеву в будущем реализовать себя на новом поприще за пределами футбола, которое он для себя выберет.

Дзагоев объявил о завершении карьеры 21 ноября. Он отыграл 14 лет в составе ЦСКА, с которым три раза выигрывал чемпионат России. Также он провел 58 матчей в составе сборной России, в которых забил девять мячей. В 2012 году Дзагоев стал одним из лучших бомбардиров чемпионата Европы.