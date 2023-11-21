Пленный солдат ВСУ заявил об усталости от боевых действий

Пленный солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Павел Дерипаско 21 ноября заявил, что планирует сделать всё возможное, чтобы не возвращаться в ряды своей армии. Видео с военнопленным распространило Минобороны РФ.

«Механик-водитель боевых машин пехоты. Я когда-то служил срочку (срочную службу. — Ред.) в 2004–2005 в Десне на эту же специальность. <…> Сначала попал в пехоту, там побыл неделю или дней 10, и потом забрали в разведвзвод», — представился он.

Дерипаско заверил, что постарается сделать всё, что в его силах, чтобы не возвращаться на фронт.

«Я постараюсь сделать всё, чтобы не возвращаться, чтобы как-то списаться и остаться дома, потому что подустал я от этой всей ситуации», — заключил пленный военнослужащий.

Ранее, 15 ноября, пленный солдат 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ Владимир Пиявка принял решение остаться в России, отказавшись от включения в списки на обмен пленными. Он отметил, что в рядах среди мобилизованных украинских военных служат совсем недавно окончившие школу 18-летние юноши, а также люди с психическими расстройствами.

В сентябре пленный украинский военнослужащий рассказал, что у солдат ВСУ воруют всё, что для них предназначено. По его словам, в армии Украины очень много вранья.

В том же месяце раненый военный ВСУ Евгений Зиновик рассказал, что был рад попасть в плен к российским солдатам. Он рассказал, что после короткого обучения в Великобритании его сразу направили в точку, где украинских новобранцев встретил минометный огонь российской армии.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.