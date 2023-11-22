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Юрист назвала выгодные для отпуска месяцы в 2024 году

Юрист Нечаева: в 2024 году отпуск выгоднее взять в июле, августе или октябре
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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В 2024 году самыми выгодными месяцами для отпуска станут июль, август и октябрь. Об этом 22 ноября «Известиям» сообщила юрист, эксперт hh.ru по трудовому праву Татьяна Нечаева.

«Новый, 2024 год — високосный, по производственному календарю нас ждут 248 рабочих дней и 118 нерабочих. Размер отпускных зависит от соотношения рабочих и нерабочих дней в месяце: чем больше первых и меньше вторых — тем больше отпускных вы получите. Таким образом, если вы работаете на пятидневной рабочей неделе, самые выгодные месяцы для отпуска — это июль (23 рабочих дня), август (22 рабочих дня) или октябрь (23 рабочих дня)», — сказала она.

Если вы намерены отдыхать дольше, а сумма отпускных выплат не важна, лучше присоединить отпускные дни к праздникам, считает Нечаева. В таком случае самыми выгодными месяцами являются январь и май.

Также эксперт указала на то, что в отпуск лучше уходить после получения регулярной премии, если в компании они есть.

«Также если вы знаете, что в ближайшие месяцы вам поднимут зарплату, то уходить в отпуск выгоднее после ее повышения. И включайте в отпуск выходные дни — тогда вы получите выплату и за них», — добавила юрист.

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В сентябре исследование показало, что больше половины россиян (66%) предпочитают проводить отпуск отдельно от своего партнера, а также вдалеке от города. Одна из главных причин такого решения — это желание провести время с друзьями (36%), так как выполнение домашних дел не позволяет общаться друг с другом часто.

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