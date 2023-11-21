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В Австрии выставили на аукцион последний дом Моцарта

New York Post: последний дом композитора Моцарта в Австрии продадут на аукционе
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Фото: Jam Press/Concierge Auctions
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Последний дом композитора Вольфганга Амадея Моцарта (1756–1791) в Австрии будет продан на аукционе торгового дома Sotheby's. Об этом 21 ноября сообщила газета New York Post.

По ее данным, речь идет об историческом замке Ступпах у подножия горнолыжного города Земмеринг. Внутри четырехэтажного здания 1130 года площадью почти 2,5 тыс. кв. м (26,9 тыс. кв. футов) находится 50 комнат.

В этом имении Моцарт работал над своей знаменитой мессой «Реквием», заказ на которую получил в год своей смерти.

Сейчас постройка находится в частных руках и ранее была выставлена на продажу за $13,1 млн. Принимать ставки на аукцион начнут с 1 декабря.

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Ранее, 7 сентября, тот же торговый дом продал на торгах за £1,74 млн ($2,2 млн) рояль Yamaha, принадлежавший лидеру группы Queen Фредди Меркьюри.

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