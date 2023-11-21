В купели общей истории

Сегодня исполняется 10 лет со дня начала протестных акций в Киеве, вошедших в историю как евромайдан. Циничное вмешательство Запада во внутренние дела Украины привело к вооруженному мятежу и приходу к власти праворадикальных сил. Спланированный западными спонсорами митинг, вспыхнувший 21 ноября 2013 года, вылился в кровавый государственный переворот. В качестве повода было использовано решение президента Виктора Януковича отложить подписание соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом. С этого момента начался обратный отсчет к самоуничтожению Украины и полной деградации архитектуры безопасности в регионе.

Десятилетие — немалая временная дистанция, которая позволяет осмыслить первопричины, проследить роковую цепь событий, приведших к трагедии в масштабах целой страны. Как случилось, что родственная нам Украина — некогда процветающая житница региона, передовой научный и промышленный центр — превратилась не просто в «больного человека Европы», а в оплот экстремизма и агрессивного национализма?

Конечно, предпосылки к катастрофе складывались не одно десятилетие. Националистически настроенные украинские элиты постепенно формировались под чутким кураторством западных спецслужб. Свою роль сыграл Указ Президиума Верховного Совета СССР от 17 сентября 1955 года «Об амнистии советских граждан, сотрудничавших с оккупантами в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов». По задумке, он давал возможность находившимся за рубежом бывшим коллаборантам раскаяться в содеянном и вернуться к добропорядочной жизни в своей стране. В то же время вследствие этого указа были амнистированы и репатриированы из стран Западной и Восточной Европы, по разным оценкам, более сотни тысяч участников ОУН и УПА (запрещены в РФ), а лидер этих формирований, преемник и последователь Романа Шухевича и Степана Бандеры Василий Кук отсидел всего шесть лет вместо 25 и благополучно вернулся в Киев. Значительная часть некогда активных деятелей нацистского подполья осталась верна своим убеждениям, а кто-то уже был завербован американскими, британскими и немецкими разведками. По завету Кука они стали проникать в партийный аппарат, органы культуры и просвещения, где ждали своего часа. Он настал в период перестройки, поднявшей «спящих» на поверхность в составе одиозного «Народного руха Украины».

Приобретение независимости могло бы стать для Украины импульсом к созданию самостоятельного и суверенного национального государства. Однако этого не произошло: вшитая в головы украинского истеблишмента бандеровская антисоветская и антироссийская матрица, сформулированная еще в первой половине XX века идеологом украинского национализма Дмитрием Донцовым, не позволяла строить страну иначе как на основе ненависти ко всему русскому. Это мировоззрение, которое внимательно изучалось нашими заокеанскими и европейскими недругами, оказалось созвучно их планам по ослаблению и разъединению России.

С 1990-х годов наши западные «партнеры» хладнокровно подпитывали националистический запал незрелой украинской элиты в целях ее максимального отрыва от России. Украина стала единственным государством, не подписавшим Устав СНГ, в котором закладывалась правовая база для совместного экономического и социального развития в рамках общего экономического пространства, межгосударственной кооперации и интеграции, подтверждался настрой на мирное сосуществование и взаимовыгодное партнерство. Вместо этого украинские власти решили заигрывать с США и Евросоюзом, по указке которых принялись за распродажу хозяйственного комплекса страны, разрыв экономических, торговых и культурных связей с Россией.

Украина из богатейшей советской республики постепенно превратилась в источник дешевого продовольствия и сырья для западных компаний. Растущий разрыв между богатыми и бедными, тотальная коррупция и господствующая социальная несправедливость преподносились властями как пагубные последствия «многолетней российской оккупации». Выпускавшиеся на Украине с начала 1990-х годов на деньги Джорджа Сороса школьные учебники, в которые уже тогда были включены измышления о якобы многовековом противостоянии с Россией и искаженные представления о роли наших народов в Великой Отечественной войне, закладывали русофобские штампы в детские умы. Всё это способствовало появлению в различных регионах Украины национал-радикальных групп, бредивших идеей создания моноэтнического государства с «чистокровной» нацией. Эти ячейки Запад затем использовал для организации кровавого мятежа на площади Независимости в Киеве и нападений на автобусы со следовавшими из Крыма «антимайдановцами» в феврале 2014 года и впоследствии не раз закрывал глаза на зверские преступления праворадикалов против мирных граждан.

Пробным шаром Запада стало разжигание первой «оранжевой революции» на Украине в 2004 году, в результате которой к власти пришли силы во главе с президентом Виктор Ющенко, ориентированные на дистанцирование Украины от России и интеграцию страны в евроатлантические структуры. С легкой руки новоизбранного «гаранта демократии» с 2005 года в Киеве стали проводиться шествия в годовщину создания УПА, а в 2006 году вышел указ, подразумевающий реабилитацию боевиков ОУН-УПА. В менталитете украинского истеблишмента причудливым образом сплелись жажда урвать кусок евроатлантического пирога и стремление восхвалять бандеровских ставленников. Увы, параллель между европейской демократией и неонацистской идеологией уже давно не кажется парадоксальной.

В ноябре 2013 года начался новый евромайдан, триггером которого, как уже говорилось, стало решение президента Виктора Януковича отложить подписание соглашения об ассоциации с ЕС для пересмотра ситуации с точки зрения имевшихся у страны обязательств по Договору о зоне свободной торговли в рамках СНГ.

Вследствие провокации митинг перерос в вооруженные столкновения, погибли как демонстранты, так и сотрудники правоохранительных органов. При том, что память о жертвах среди протестовавших, в числе которых были члены радикальных националистических группировок, возвели в культ, имена убийц сотрудников спецподразделения «Беркут» до сих пор не известны. Подписанное 21 февраля 2014 года Януковичем соглашение об урегулировании кризиса было сорвано оппозицией с молчаливого согласия стран-гарантов — Германии, Франции и Польши, а сам законно избранный президент был вынужден покинуть страну под угрозой смерти.

Такое бесцеремонное вмешательство стран Запада во внутренние дела Украины и раскачка обстановки в стране привели к обострению противоречий в обществе. Первые законодательные шаги постмайданной власти — в частности, попытка отмены закона «Об основах государственной языковой политики», фактически уравнивавшего статус русского и украинского языков в регионах, внесение проекта постановления об «очищении власти» — были с тревогой восприняты на юго-востоке Украины, вызвав процесс отмежевания от Киева. 16 марта 2014 года жители Крымского полуострова, где исторически преобладает русское население, проголосовали на референдуме за вступление Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации.

В ответ новые киевские власти, задействуя как военные и силовые структуры, так и националистически настроенные бандформирования, 13 апреля 2014 года начали так называемую антитеррористическую, а по своей сути карательную операцию против мирных граждан, нацеленную на закрепление результатов незаконного захвата власти и подавление несогласных.

Политикой Киева стал целенаправленный геноцид мирных жителей Донбасса, которые никогда не забудут, как новоизбранный президент Петр Порошенко выразился о своих согражданах с востока: «Наши дети пойдут в школы и детские сады, а их дети будут сидеть в подвалах». Он выполнил свое обещание, подвергнув многолетнему обстрелу и бомбардировке города и населенные пункты Донбасса. Пронзительным напоминанием об этом служит мемориал в Донецке в память о более чем 150 погибших в результате украинских обстрелов детях, получивший название «Аллея ангелов». Этот скорбный список продолжает пополняться. С особой болью вспоминаем жертв нападений, пыток и зверств украинских националистов. «Новой Хатынью» стало сожжение людей в Доме профсоюзов в Одессе в мае 2014 года. Перед глазами до сих пор застыли кадры с изображением убитой там беременной женщины. Все эти события — прямые последствия госпереворота, спонсированного и срежиссированного США и ведущими странами Евросоюза.

Россия как крупнейший сосед и ответственный партнер всячески стремилась противодействовать разжиганию извне гражданской войны на Украине. При активном посредничестве нашей страны 12 февраля 2015 года был подписан «Комплекс мер по выполнению Минских соглашений», одобренный резолюцией 2202 СБ ООН и ставший безальтернативной правовой основой для внутриукраинского урегулирования. Однако преступления киевского режима против Донбасса и всего русскоязычного населения страны продолжились. Украинская армия не прекратила атаки на критическую гражданскую инфраструктуру мирных городов ДНР и ЛНР. В сентябре 2021 года президент Владимир Зеленский, избрание которого в 2019 году было связано с надеждами на достижение внутриукраинского мира и согласия, предложил жителям Украины, считающих себя русскими, покинуть страну. И вновь Германия и Франция саботировали свои обязательства как соавторы и гаранты минского мирного процесса. Позднее, в 2022 году, бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель и экс-президент Франции Франсуа Олланд публично признались, что Минские соглашения были нужны лишь для того, чтобы дать Киеву время укрепить военный потенциал ВСУ, а вовсе не остановить обстрелы и боестолкновения.

При кураторстве и непосредственном участии советников и военных инструкторов стран НАТО превращение Украины в «анти-Россию» с 2014 года приобрело системный и необратимый характер: происходила милитаризация Украины, где создавались военные базы и американские биолаборатории, пестовались ультраправые радикалы, готовые по команде уничтожать своих соотечественников. Приняты законодательные акты, вытесняющие использование русского языка из общественной жизни, притом что для миллионов украинцев русский — родной. Проводится курс на ликвидацию самой крупной в стране религиозной организации — канонической Украинской православной церкви — путем установления дискриминационных законов, рейдерских захватов храмов и имущества, арестов и преследования священнослужителей. Не получают должного расследования многочисленные нападения, запугивания и убийства представителей СМИ, выступающих за добрососедские отношения с Россией.

В русле наших неизменных усилий по разрешению внутриукраинского кризиса и предотвращению разрастания его в региональный конфликт трехсторонняя Контактная группа по Донбассу в составе России, Украины и ОБСЕ подписала на заседании 22 июля 2020 года документ об условиях бессрочного и всеобъемлющего перемирия на Украине, предусматривающий в том числе вывод всех иностранных вооруженных формирований, военной техники, а также наемников с территории Украины под наблюдением ОБСЕ и разоружение всех незаконных групп. Однако украинская сторона фактически вышла из соглашения, продолжив при масштабной поддержке стран НАТО и их военных инструкторов осуществлять милитаризацию страны.

В конце 2021 года Россия направила западным партнерам предложения о предоставлении юридических гарантий безопасности, касавшихся, в том числе нерасширения НАТО на Восток, возвращения его военной инфраструктуры к конфигурации 1997 года. Наши предложения были проигнорированы. К тому моменту в течение года на территории Украины состоялись семь военных учений с участием стран НАТО, в том числе крупнейшие за четверть века маневры под названием «Защитник Европы». Параллельно с Запада шли усиленные поставки вооружений Украине.

С начала 2022 года наблюдалось резкое обострение ситуации вдоль всей линии соприкосновения на Донбассе, интенсифицировались обстрелы. В Россию устремился поток беженцев. Было очевидно, что Киев в ближайшее время готовит блицкриг в Донбассе с целью прямого физического уничтожения жителей ДНР и ЛНР. Сейчас мы можем с уверенностью говорить, что предотвращенная нами украинская агрессия распространилась бы на территории приграничных российских областей. Окончательно раскрыл карты Зеленский, который в ходе Мюнхенской конференции 23 февраля 2022 года допустил пересмотр Киевом Будапештского меморандума, обязавшего страну отказаться от ядерного арсенала. Это означало реальные риски для России и международной безопасности в целом.

Всеми своими действиями и заявлениями Киев и его западные кураторы продемонстрировали недоговороспособность и намерение создать вокруг России пояс нестабильности. По итогу взвешенного и всестороннего анализа ситуации Владимир Путин принял решение признать 21 февраля 2022 года независимость Донецкой и Луганской Народных Республик, а 24 февраля 2022 года начать специальную военную операцию по защите Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины с целью устранения исходящих с ее территории угроз для безопасности России. 30 сентября прошлого года в результате свободного волеизъявления населения произошло воссоединение ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией, которая готова бескомпромиссно отстаивать право всех граждан нашей страны на безопасность и мирную жизнь, общение на родном языке и свободное вероисповедание.

После начала спецоперации Вашингтон, Брюссель и Лондон твердо взяли курс на «нанесение России стратегического поражения», достичь которого они пытаются на украинском поле битвы. Запад высокомерно воспринимает Украину как полигон для испытаний своих вооружений и беззастенчиво признает готовность вести войну с Россией «до последнего украинца». Именно под давлением Запада Киев был вынужден дезавуировать мирные договоренности с российской стороной, достигнутые в Стамбуле в марте 2022 года.

Идя на поводу у Запада, Украина утратила субъектность и позволила превратить себя в орудие против России. Именно к этому привел евромайдан. Но для нашей страны Украина всегда была и будет оставаться единокровной сестрой, купелью общей истории, религии и культуры, местом, где родились и проживают наши родственники и друзья. И именно для того, чтобы сохранить Украину, цели и задачи спецоперации должны быть выполнены в полном объеме.

Автор — почетный член Российского военно-исторического общества