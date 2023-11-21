Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал в разговоре с «Известиями» 21 ноября заявление президента Украины Владимира Зеленского об отказе от переговоров с РФ, несмотря на тяжелое положение украинской армии.

«Зеленский об этом везде заявляет, он как мантру говорит о том, что никогда не сядет за стол переговоров с Россией. Не сядет по той причине, что ему запрещают его кураторы, Зеленский сам себе не принадлежит. <…> Всё, что он делает сегодня, все его действия направлены на выполнение рекомендаций англосаксов. Задача одна — максимально уменьшить количество славянских людей, проживающих на территории Украины», — сказал Водолацкий.

Депутат также добавил, что сегодня лишь катастрофа на Западе может изменить тот курс, который англосаксы выбрали для Украины.

Накануне президент Украины Зеленский в интервью британской газете The Sun выступил против проведения мирных переговоров с Россией, несмотря на тяжелое положение Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он подчеркнул, что исключает дружбу с Россией.

При этом ранее, 9 ноября, обозреватель издания Responsible Statecraft Тед Снайдер заявил, что Зеленский вскоре может согласиться на переговоры из-за давления со стороны США.

Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.