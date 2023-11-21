ФСБ пресекла оборот незаконно добытых диких соколов-кречетов в Омской области

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России вместе с Росгвардией пресекла оборот незаконно добытых диких соколов-кречетов. Об этом 21 ноября сообщил официальный представитель Пограничного управления ФСБ России по Омской области Сергей Онищенко.

Трех особей, относящихся к особо ценным диким животным, занесенным в Красную книгу России, обнаружили в тайнике, оборудованном в легковом автомобиле. Их спрятали за задним пассажирским сидением.

Соколов изъяли и после осмотра орнитолога поместили в природный парк Омска. По факту случившегося проводится разбирательство, после которого будет принято процессуальное решение.

Ранее, 20 сентября, в Омской области была пресечена попытка контрабанды краснокнижных соколов-сапсанов. Злоумышленники пытались вывезти из России восемь сапсанов — редких хищных птиц из семейства соколиных, находящихся под угрозой исчезновения.