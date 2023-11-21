Реклама
Прямой эфир
Мир
Президент Египта отверг принудительное перемещение палестинцев из сектора Газа
Мир
Путин поблагодарил президента Египта за помощь в возвращении россиян из Газы
Мир
Министр обороны ФРГ сообщил о предоставлении Украине пакета помощи на €1,3 млрд
Мир
Нетаньяху заявил о прогрессе в переговорах о судьбе заложников в секторе Газа
Мир
Лидер Бразилии осудил неизбирательное применение силы Израилем в Газе
Общество
Ковальчук назвал масштабным научное соглашение Таджикистана и РФ
Общество
Еще одно уголовное дело возбудили по факту отравления наркотиками в Астрахани
Мир
Баку заявил о готовности к переговорам с Ереваном по мирному договору
Мир
Погранслужба Украины сообщила о блокировке КПП словацкими перевозчиками
Мир
Президент Ирана призвал страны БРИКС признать «террористическим» режим Израиля
Мир
Путин заявил о заинтересованности РФ в работе по геологоразведке с Таджикистаном
Мир
Япония выразила протест КНДР из-за пуска ракеты
Пресс-релизы
В Москве состоится Всероссийский форум технологического предпринимательства
Сюжет:

СУ СК уточнило число погибших при массовом отравлении в Астрахани

СУ СК: три человека погибли в результате массового отравления в Астрахани
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В результате массового отравления неизвестным веществом в Астрахани погибли три человека. Информацию о числе жертв уточнили в Telegram-канале следственного управления СК по региону во вторник, 21 ноября.

Отмечается, что в результате приема вещества умерли две девушки 2004 года рождения и мужчина 1994 года рождения. Кроме того, ранее сообщалось, что погибли четыре человека, причиной стало наркотическое вещество метадон.

В ведомстве отметили, что достоверно вещество, которым отравились пострадавшие, не установлено.

«Предварительная причина смерти трех астраханцев — отравление неизвестным веществом. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.

По последним данным, число пострадавших увеличилось до 26 человек. Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 228. 1 УК РФ («Незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»). В пресс-службе МВД РФ сообщили о задержании трех иностранцев, предположительно причастных к инциденту.

Помимо этого главный врач больницы в Астрахани Байрам-Ажи Юлушев рассказал о состоянии отравившихся пациентов. По словам медика, 19 пострадавших изначально были доставлены в тяжелом состоянии.

В первые дни было выписано два человека, 21 ноября в больнице остаются 17 пациентов, из них двое в тяжелом состоянии, а остальных в удовлетворительном состоянии перевели в общие палаты, добавил он. Также доктор рассказал, что 21 ноября планируется выписать еще шестерых пострадавших.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023