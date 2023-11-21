СУ СК уточнило число погибших при массовом отравлении в Астрахани

В результате массового отравления неизвестным веществом в Астрахани погибли три человека. Информацию о числе жертв уточнили в Telegram-канале следственного управления СК по региону во вторник, 21 ноября.

Отмечается, что в результате приема вещества умерли две девушки 2004 года рождения и мужчина 1994 года рождения. Кроме того, ранее сообщалось, что погибли четыре человека, причиной стало наркотическое вещество метадон.

В ведомстве отметили, что достоверно вещество, которым отравились пострадавшие, не установлено.

«Предварительная причина смерти трех астраханцев — отравление неизвестным веществом. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.

По последним данным, число пострадавших увеличилось до 26 человек. Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 228. 1 УК РФ («Незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»). В пресс-службе МВД РФ сообщили о задержании трех иностранцев, предположительно причастных к инциденту.

Помимо этого главный врач больницы в Астрахани Байрам-Ажи Юлушев рассказал о состоянии отравившихся пациентов. По словам медика, 19 пострадавших изначально были доставлены в тяжелом состоянии.

В первые дни было выписано два человека, 21 ноября в больнице остаются 17 пациентов, из них двое в тяжелом состоянии, а остальных в удовлетворительном состоянии перевели в общие палаты, добавил он. Также доктор рассказал, что 21 ноября планируется выписать еще шестерых пострадавших.