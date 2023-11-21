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В ГД предложили давать дополнительный отпуск при рождении внуков

Депутат Лантратова: россиянам необходим пятидневный отпуск при рождении внуков
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Депутат Государственной думы Яна Лантратова предложила ввести дополнительный пятидневный отпуск работающим россиянам в случае рождения внуков. Об этом 21 ноября сообщает RT со ссылкой на копию ее письма на имя главы Минтруда РФ Антона Котякова.

В обращении Лантратова объяснила, что необходимость такого отпуска обусловлена значимостью данного события в жизни человека, а также тем, что в первые дни после рождения ребенка родителям нужно время для адаптации к новым условиям. Тут становится критически важной помощь близких, добавила депутат.

По ее словам, в России в воспитании детей традиционно помогают старшие родственники. Лантратова привела результаты исследования Уральского федерального университета, согласно которым около 20% бабушек и дедушек занимаются со своими внуками ежедневно или во все рабочие дни своих детей, еще 20% — по выходным, 32% — реже одного раза в неделю.

«С учетом изложенного прошу вас, уважаемый Антон Олегович, рассмотреть целесообразность введения для работников права на предоставление отпуска без сохранения заработной платы до пяти календарных дней в случаях рождения у них внуков (внучек) и представить позицию министерства по данному вопросу», — передает RT слова законодателя.

Лантратова убеждена, что это будет способствовать укреплению отношений внутри семьи.

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В сентябре депутат также выступила с инициативой предоставлять дополнительные четыре выходных дня каждый месяц многодетным родителям. Лантратова тогда отметила, что это время они смогут использовать для воспитания детей, организации совместного досуга и обустройства быта большой семьи.

Однако в Госдуме не оценили данную идею. По словам члена комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светланы Бессараб, такие инициативы могут дискредитировать работника перед работодателем, поскольку работодатель не хочет принимать на работу трудящихся, у которых есть достаточные основания для каких-то дополнительных социальных льгот и гарантий.

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