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Жителя Макеевки задержали по подозрению в незаконном хранении оружия

УФСБ по ДНР: житель Макеевки задержан по подозрению в незаконном хранении оружия
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Фото: РЕН ТВ
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Жителя Макеевки задержали сотрудники Управления ФСБ по Донецкой Народной Республике (ДНР) по подозрению в незаконном хранении оружия и взрывчатки. Об этом 21 ноября сообщили в пресс-службе УФСБ по ДНР.

«В ходе проведения оперативных мероприятий по месту жительства задержанного обнаружено и изъято: пистолет Макарова, три газовых револьвера, ружье гладкоствольное 12-го калибра, 220 патронов различного калибра, РПГ-22, граната РКГ, а также компоненты для создания боеприпасов к огнестрельному оружию», — указали в ведомстве.

Отмечается, что по факту случившегося, правоохранители проводят проверку, по результатам которой будет дана процессуальная оценка.

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Ранее, 26 октября, следственное управление СК по ДНР возбудило уголовное дело в отношении трех мужчин, пойманных на хранении и сбыте боеприпасов к огнестрельному оружию. Фигурантов вычислили в ходе постановочной покупки у них оружия в Донецке. Они пытались за полученные деньги сбыть противотанковые гранаты кумулятивного действия и шесть боеприпасов к станковому противотанковому гранатомету.

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