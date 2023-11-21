Жителя Макеевки задержали по подозрению в незаконном хранении оружия

Жителя Макеевки задержали сотрудники Управления ФСБ по Донецкой Народной Республике (ДНР) по подозрению в незаконном хранении оружия и взрывчатки. Об этом 21 ноября сообщили в пресс-службе УФСБ по ДНР.

«В ходе проведения оперативных мероприятий по месту жительства задержанного обнаружено и изъято: пистолет Макарова, три газовых револьвера, ружье гладкоствольное 12-го калибра, 220 патронов различного калибра, РПГ-22, граната РКГ, а также компоненты для создания боеприпасов к огнестрельному оружию», — указали в ведомстве.

Отмечается, что по факту случившегося, правоохранители проводят проверку, по результатам которой будет дана процессуальная оценка.

Ранее, 26 октября, следственное управление СК по ДНР возбудило уголовное дело в отношении трех мужчин, пойманных на хранении и сбыте боеприпасов к огнестрельному оружию. Фигурантов вычислили в ходе постановочной покупки у них оружия в Донецке. Они пытались за полученные деньги сбыть противотанковые гранаты кумулятивного действия и шесть боеприпасов к станковому противотанковому гранатомету.