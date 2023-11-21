Минобороны сообщило о подвигах российских военнослужащих в зоне СВО

Минобороны РФ 21 ноября рассказало о новых героических поступках и подвигах российских военных, рискующих жизнью ради успешного выполнения боевых задач в ходе спецоперации.

Как отметили в военном ведомстве, прапорщик Владимир Латышев, действуя в составе гаубичной самоходной артиллерийской батареи, выполнял боевые задачи по артиллерийской поддержке российских подразделений в обороне на одном из тактических направлений.

Вооруженные силы Украины (ВСУ), действуя под прикрытием огня боевых машин пехоты (БМП) и артиллерии, предприняли попытку форсировать водную преграду. Находясь под огнем противника, личный состав российской батареи САУ оперативно выявлял и прицельным огнем подавлял огневые точки ВСУ, обеспечивая непрерывное ведение боевой работы.

Проводя воздушную разведку, оператор беспилотного летательного аппарата (БПЛА) своевременно обнаружил выдвижение нескольких быстроходных лодок украинских боевиков с целью высадки десанта и создания плацдарма для развития своего наступления. Получив целеуказания, расчет САУ, в составе которого действовал Латышев, артиллерийским огнем уничтожил три лодки с десантом.

В ходе боя одна из российских САУ вышла из строя и потеряла ход. Латышев эвакуировал неисправную технику из-под огня противника на безопасное удаление, не допустив ее уничтожения. Смелость и отвага военнослужащего позволили российским войскам отразить атаку боевиков, а также не допустить уничтожения военной техники.

Также Минобороны выделило заслуги сержанта Ирины Одиноких, которая выполняет задачи по оказанию медицинской помощи военнослужащим, получившим ранения в ходе боев с ВСУ.

Группе военных медиков Воздушно-десантных войск (ВДВ), в составе которой действовала Одиноких, предстояло проведение уникальной операции. Она была связана с высоким риском не только для пациента, но и для медицинского персонала. На операционном столе оказался российский военнослужащий с неразорвавшимся снарядом от ручного противотанкового гранатомета в мягких тканях его ноги.

Операционной бригадой было принято решение, несмотря на имеющуюся угрозу детонации боеприпаса, способного уничтожить бойца и операционную бригаду, проводить операцию.

Одиноких, экипировавшись в средства индивидуальной бронезащиты, на протяжении всей операции ассистировала врачу, в результате чего операционная бригада извлекла снаряд из конечности пациента, чем спасла ему жизнь. При этом военным медикам удалось сохранить конечность раненого бойца.

Накануне Минобороны РФ сообщило, что на донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили атаку штурмовой группы 67-й механизированной бригады ВСУ у Клещеевки Донецкой Народной Республики.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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