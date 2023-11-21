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Минобороны сообщило о подвигах российских военнослужащих в зоне СВО

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Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
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Минобороны РФ 21 ноября рассказало о новых героических поступках и подвигах российских военных, рискующих жизнью ради успешного выполнения боевых задач в ходе спецоперации.

Как отметили в военном ведомстве, прапорщик Владимир Латышев, действуя в составе гаубичной самоходной артиллерийской батареи, выполнял боевые задачи по артиллерийской поддержке российских подразделений в обороне на одном из тактических направлений.

Вооруженные силы Украины (ВСУ), действуя под прикрытием огня боевых машин пехоты (БМП) и артиллерии, предприняли попытку форсировать водную преграду. Находясь под огнем противника, личный состав российской батареи САУ оперативно выявлял и прицельным огнем подавлял огневые точки ВСУ, обеспечивая непрерывное ведение боевой работы.

Проводя воздушную разведку, оператор беспилотного летательного аппарата (БПЛА) своевременно обнаружил выдвижение нескольких быстроходных лодок украинских боевиков с целью высадки десанта и создания плацдарма для развития своего наступления. Получив целеуказания, расчет САУ, в составе которого действовал Латышев, артиллерийским огнем уничтожил три лодки с десантом.

В ходе боя одна из российских САУ вышла из строя и потеряла ход. Латышев эвакуировал неисправную технику из-под огня противника на безопасное удаление, не допустив ее уничтожения. Смелость и отвага военнослужащего позволили российским войскам отразить атаку боевиков, а также не допустить уничтожения военной техники.

Также Минобороны выделило заслуги сержанта Ирины Одиноких, которая выполняет задачи по оказанию медицинской помощи военнослужащим, получившим ранения в ходе боев с ВСУ.

Группе военных медиков Воздушно-десантных войск (ВДВ), в составе которой действовала Одиноких, предстояло проведение уникальной операции. Она была связана с высоким риском не только для пациента, но и для медицинского персонала. На операционном столе оказался российский военнослужащий с неразорвавшимся снарядом от ручного противотанкового гранатомета в мягких тканях его ноги.

Операционной бригадой было принято решение, несмотря на имеющуюся угрозу детонации боеприпаса, способного уничтожить бойца и операционную бригаду, проводить операцию.

Одиноких, экипировавшись в средства индивидуальной бронезащиты, на протяжении всей операции ассистировала врачу, в результате чего операционная бригада извлекла снаряд из конечности пациента, чем спасла ему жизнь. При этом военным медикам удалось сохранить конечность раненого бойца.

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Накануне Минобороны РФ сообщило, что на донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили атаку штурмовой группы 67-й механизированной бригады ВСУ у Клещеевки Донецкой Народной Республики.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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