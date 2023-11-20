ВС РФ отразили атаку ВСУ на донецком направлении у Клещеевки

На донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили атаку штурмовой группы 67-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Клещеевки Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 20 ноября сообщает Минобороны.

«Также нанесено поражение живой силе и технике 28-й и 30-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Васюковка и Курдюмовка Донецкой Народной Республики», — сказано в заявлении оборонного ведомства.

Как указано, общие потери украинской армии на донецком направлении составили свыше 130 военнослужащих убитыми и ранеными. Кроме того, Вооруженные силы (ВС) РФ уничтожили две боевые машины пехоты и три автомобиля.

Помимо этого, российские силы поразили две гаубицы «Мста-Б», самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», а также орудие Д-30.

Ранее в этот день начальник пресс-службы группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский заявил, что Воздушно-космические силы (ВКС) России атаковали пункты временной дислокации пяти бригад ВСУ на купянском направлении. По его словам, ликвидированные объекты находились в районах Петропавловки, Песчаного, Синьковки и Степовой Новоселовки.

Также 20 ноября МО РФ показало работу экипажей ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор» группировки Центрального военного округа (ЦВО). Двигаясь на минимальной высоте, вертолетчики вывели машины на рубеж открытия огня и провели удар по долговременному опорному пункту ВСУ неуправляемыми 80-миллиметровыми авиационными ракетами.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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