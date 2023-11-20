«Известия» пообщались с космонавтами с МКС в юбилей запуска станции

Международной космической станции (МКС) исполнилось 25 лет. Российские космонавты, находящиеся на станции, в понедельник, 20 ноября, ответили на вопросы «Известий» о том, как всё устроено внутри МКС.

«Ощущаешь небольшое головокружение и желание стабилизироваться, пристегнуться к какой-нибудь стенке», — рассказал космонавт Константин Борисов.

В свою очередь, Николай Чуб отметил, что очень рад и счастлив работать на МКС.

Корреспондент «Известий» Максим Прихода напомнил, что начало проекту создания станции положил модуль «Заря» в 1998 году. Он уточнил, что аппарат был построен по заказу NASA в России. Люк этого модуля впервые открыл летчик-космонавт Сергей Крикалев.

«Новые элементы, новые технологии, новые системы жизнеобеспечения, новая система электропитания. Но в общем, было понимание, что это начало большого пути», — сказал он в беседе с «Известиями».

Прихода также уточнил, что МКС приняла 70 долгосрочных экспедиций, свыше 250 космонавтов из РФ, США, Японии, Канады и еще десятка стран. Станция совершила более 140 тыс. витков вокруг Земли и преодолела 6 млрд км.

«Для меня сейчас этот космический полет пятый. За это время создано, запущено, пристыковано четыре новых модуля», — сообщил космонавт Олег Кононенко.

В свою очередь, ведущий научный сотрудник Института исследований РАН Натан Эйсмонт в беседе с «Известиями» подчеркнул, что МКС является самым большим достижением.

Ранее в этот день российский экипаж станции — Кононенко, Чуб и Борисов поздравили с 25-летнием запуска станции. Они поблагодарили всех, кто работал и продолжает работать над освоением космоса.

Накануне в службе психологической поддержки российского экипажа МКС рассказали, что космонавтам доставят подарки от близких к Новому году при помощи грузового корабля «Прогресс МС-25».