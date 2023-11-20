Российский экипаж МКС поздравил с 25-летием запуска станции

Российский экипаж Международной космической станции (МКС) — Олег Кононенко, Николай Чуб и Константин Борисов поздравили с 25-летнием запуска станции. Их видеообращение распространила госкорпорация «Роскосмос» 20 ноября.

«Поздравляем с 25-летием запуска первого модуля МКС — функционально-грузового блока «Заря». История станции началась 25 лет назад, когда с помощью тяжелой ракеты «Протон» модуль был запущен на околоземную орбиту. С этого момента стартовало строительство нашего общего орбитального дома, который является ярким и успешным примером эффективного международного сотрудничества в освоении космического пространства», — сказал Кононенко.

По словам Чуба, более 150 предприятий были объединены идеей создания крупнейшего рукотворного космического объекта современности.

«Заря» была создана силами Государственного космического научно-производственного центра имени Хруничева. Уникальный опыт этого предприятия в строительстве станций и модулей по программам «Алмаз», «Салют» и «Мир» позволил разработать, изготовить и вывести на орбиту первый элемент МКС за невероятные три года», — сказал он.

Борисов от лица космонавтов поблагодарил всех, кто работал и продолжает работать над освоением космоса.

«Наш экипаж желает вам крепкого здоровья, процветания, благополучия, новых достижений, интересных и значимых для всего мирового сообщества экспериментов и открытий. Желаем успешной и продуктивной работы на мероприятиях аэрокосмической недели», — добавил он.

Накануне в службе психологической поддержки российского экипажа МКС рассказали, что космонавтам доставят подарки от близких к Новому году при помощи грузового корабля «Прогресс МС-25».

Ранее, 26 октября, Чуб и Кононенко завершили выход в открытый космос, который продлился более 7,5 часа. Это был первый выход в открытый космос в рамках 70-й длительной экспедиции на МКС. Они вышли в открытый космос 25 октября, чтобы осмотреть место утечки теплоносителя из радиатора на модуле «Наука». Им предстояло отключить гидравлические контуры радиационного теплообменника.