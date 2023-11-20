15-летний нападающий «Арсенала» забил десять голов в одном матче
Форвард академии «Арсенала» Чидози Оби-Мартин забил десять голов в чемпионате Английской молодежной лиги в ворота «Ливерпуля». Об этом 20 ноября сообщила газета «Спорт-Экспресс».
Игра завершилась со счетом 14:3 в пользу лондонцев. Игру спортсмена отметил главный тренер команды Микель Артета.
Чидози ранее привлекали к тренировкам с основным составом «Арсенала».
После 12 туров АПЛ «Арсенал» занял третье место в турнирной таблице.
В мае английский футбольный клуб «Манчестер Сити» досрочно стал победителем чемпионата Англии по футболу. «Манчестер Сити» в третий раз подряд и в девятый раз в истории стал победителем чемпионата страны.