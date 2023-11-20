Россия направила очередную партию гуманитарной помощи в сектор Газа
Россия отправила очередную партию гумпомощи жителям сектора Газа. Самолет Ил-76 МЧС России вылетел из Махачкалы в Египет, сообщает телеканал «Известия». Общий вес очередной партии груза для населения анклава — 27 т. Гуманитарная помощь будет передана представителям Египетского общества Красного Полумесяца. Воздушный мост организовали по поручению президента России Владимира Путина и главы МЧС России Александра Куренкова.
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