Илона Маска обвинили в антисемитизме
Американский предприниматель Илон Маск отверг обвинения в антисемитизме.
«На прошлой неделе в СМИ появились сотни фальшивых историй, в которых утверждалось, что я антисемит. Нет ничего более далекого от правды. Я желаю человечеству только лучшего, процветающего и захватывающего будущего для всех», — отметил Маск.
Маска раскритиковали после ответа на публикацию в соцсети. Пользователь обвинил израильтян в продвижении ненависти, передает телеканал «Известия». Миллиардер посчитал сообщение правдивым и обещал блокировать любого, кто поддерживает геноцид.
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.