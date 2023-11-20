Свобода творчества: лучшие работы независимых фотографов

Премия ND ежегодно вручается фотографам любой квалификации. Снимком года признан «Призрак Асаро» Джатенипата Кетпрадита, посвященный племени из высокогорья Папуа — Новой Гвинеи. Другие лауреаты — в фотогалерее «Известий»
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Фото: ND Awards 2023/Sungdong Choi
Сунгдон Чой, «Групповой танец уток» — победитель в номинации «Открытие 2023 года»
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Фото: ND Awards 2023/Deryk Baumgärtner
Лучшим архитектурным снимком признан «Город-призрак Боди» из Калифорнии за авторством Дерика Баумгертнера
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Фото: ND Awards 2023/Gonçalo Lobo Pinheiro
Гонсалу Лобо Пиньейру получил главный приз в категории «Городские пейзажи» за фотографию «Посреди бетона»
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Фото: ND Awards 2023/Oliver Ehmig V
«Редкое гало» из колумбийского спецназа в объективе Оливера Эмига — победитель в категории «Редакторская фотография»
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Фото: ND Awards 2023/Julien De Wilde
Лучшим снимком повседневной жизни стали «Мертвые приближаются» Жюльена Де Вильда
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Фото: ND Awards 2023/Karam Al-Masri
Карам Аль-Масри, «Сирийское землетрясение» — победитель в категории «Новости»
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Фото: ND Awards 2023/Alain Schroeder
За лучшую спортивную фотографию награжден Ален Шредер — «Тхэквондо в стиле Северной Кореи»
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Фото: ND Awards 2023/Matthias Conrad
«Изобразительное искусство: абстракция» возглавил Матиас Конрад и его «Ботанические исследования»
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Фото: ND Awards 2023/Kriss Munsya
Лучшим фотографом в категории «Изобразительное искусство» стал Крисс Мунсия с серией «Генетическая бомба»
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Фото: ND Awards 2023/Gray Eaton
Лучший пейзаж в категории «Изобразительное искусство» — Грей Итон, «Тихий охотник»
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