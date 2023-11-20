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Свобода творчества: лучшие работы независимых фотографов

Опубликованы победители ND Awards 2023
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Победители ND Awards 2023
Фото: ND Awards 2023/Jatenipat Ketpradit
Премия ND ежегодно вручается фотографам любой квалификации. Снимком года признан «Призрак Асаро» Джатенипата Кетпрадита, посвященный племени из высокогорья Папуа — Новой Гвинеи. Другие лауреаты — в фотогалерее «Известий»
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Победители ND Awards 2023
Фото: ND Awards 2023/Sungdong Choi
Сунгдон Чой, «Групповой танец уток» — победитель в номинации «Открытие 2023 года»
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Победители ND Awards 2023
Фото: ND Awards 2023/Deryk Baumgärtner
Лучшим архитектурным снимком признан «Город-призрак Боди» из Калифорнии за авторством Дерика Баумгертнера
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Победители ND Awards 2023
Фото: ND Awards 2023/Gonçalo Lobo Pinheiro
Гонсалу Лобо Пиньейру получил главный приз в категории «Городские пейзажи» за фотографию «Посреди бетона»
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Победители ND Awards 2023
Фото: ND Awards 2023/Oliver Ehmig V
«Редкое гало» из колумбийского спецназа в объективе Оливера Эмига — победитель в категории «Редакторская фотография»
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Победители ND Awards 2023
Фото: ND Awards 2023/Julien De Wilde
Лучшим снимком повседневной жизни стали «Мертвые приближаются» Жюльена Де Вильда
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Победители ND Awards 2023
Фото: ND Awards 2023/Karam Al-Masri
Карам Аль-Масри, «Сирийское землетрясение» — победитель в категории «Новости»
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Победители ND Awards 2023
Фото: ND Awards 2023/Alain Schroeder
За лучшую спортивную фотографию награжден Ален Шредер — «Тхэквондо в стиле Северной Кореи»
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Победители ND Awards 2023
Фото: ND Awards 2023/Matthias Conrad
«Изобразительное искусство: абстракция» возглавил Матиас Конрад и его «Ботанические исследования»
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Победители ND Awards 2023
Фото: ND Awards 2023/Kriss Munsya
Лучшим фотографом в категории «Изобразительное искусство» стал Крисс Мунсия с серией «Генетическая бомба»
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Победители ND Awards 2023
Фото: ND Awards 2023/Gray Eaton
Лучший пейзаж в категории «Изобразительное искусство» — Грей Итон, «Тихий охотник»
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Победители ND Awards 2023
Фото: ND Awards 2023/Claudia Behrensen
«Изобразительное искусство: другое» — Клаудия Беренсен, «Ла Окультас»
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Победители ND Awards 2023
Фото: ND Awards 2023/Claire Luxton
Клер Люкстон, «Природа против воспитания» — фотоманипуляция года в категории «Изобразительное искусство»
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Победители ND Awards 2023
Фото: ND Awards 2023/Drew Doggett
Лучший фотограф природы — Дрю Доггетт, «Эквус: подводный ритм»
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Победители ND Awards 2023
Фото: ND Awards 2023/Pawel Uchorczak
За лучший снимок воздушной природы награжден Павел Ухорчак. Фотография «Лист», предлагающая вид на чешские поля сверху
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Победители ND Awards 2023
Фото: ND Awards 2023/Francisco Negroni
Главный пейзаж года запечатлен Франсиско Негрони — «Вулкан Вильяррика»
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Победители ND Awards 2023
Фото: ND Awards 2023/Fenqiang Liu
«Природа: другое» — Фэньцян Лю, «Крылья рая»
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Победители ND Awards 2023
Фото: ND Awards 2023/Catherine Lefrancq
Катрин Лефранк завоевала главную награду среди фотографов дикой природы — «Птицы на Земле»
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Победители ND Awards 2023
Фото: ND Awards 2023/Raïs De Weirdt
Победитель в категории «Люди: семья/свадьба» — Раис Де Вейрдт, «Выше и дальше»
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Победители ND Awards 2023
Фото: ND Awards 2023/LAROSE Pierre DARTHOUT Florent
Пьер Дарту Флоран признан автором лучшей фотографии в номинации «Люди: мода/красота» — «Одетая память»
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Победители ND Awards 2023
Фото: ND Awards 2023/Maria Bratan
«Прошлое — настоящее Гагаузии» Марии Братан названо лучшим портретным снимком
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Победители ND Awards 2023
Фото: ND Awards 2023/Foteini Zaglara
Автопортретом года выбрана серия снимков Фотейни Заглара
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Победители ND Awards 2023
Фото: ND Awards 2023/Zinovia Chatzidaki
«Люди: уличная фотография» — первое место завоевала Зиновия Хацидаки и ее «Политическое происхождение»
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Победители ND Awards 2023
Фото: ND Awards 2023/Jessica McGovern
Специальной награды удостоена Джессика Макговерн благодаря фотографии «Формы знакомой собаки»
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Победители ND Awards 2023
Фото: ND Awards 2023/Grzegorz Tatar
В номинации, посвященной снимкам с дрона, не было равных Гжегожу Татару — «Свалка»
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Победители ND Awards 2023
Фото: ND Awards 2023/Antonio Denti
Антонио Денти, «Человеческий огонь. Антакья Турция» — лучшая фотография на мобильный телефон
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Победители ND Awards 2023
Фото: ND Awards 2023/Burak Esenbey
Среди ночных снимков особо отмечена работа Бурака Есенбая «Звездное небо в Намибии»
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Победители ND Awards 2023
Фото: ND Awards 2023/Natalie Strohmaier
Особая награда в свободной категории ушла Натали Штромайер за фотографию «Недостижимая красота»
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