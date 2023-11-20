Мультиматы для распечатки документов заработали в МФЦ Петербурга

В многофункциональных центрах (МФЦ) Санкт-Петербурга досрочно ввели в работу мультиматы для сканирования и распечатки документов с электронных носителей. Аппараты также могут выдавать чистые листы и распечатывать развлекательные материалы: раскраски, кроссворды и сканворды.

Терминалы установили в 55 МФЦ. В отличие от стандартного копировального аппарата у мультиматов есть база данных, которая содержит бланки заявлений, необходимых для предоставления госуслуг.

Такие заявления необходимо заполнять непосредственно перед оформление услуги, поясняет телеканал «78».

Ранее, 17 ноября, сообщалось, что отныне жители Московской области могут в электронном виде получать заключения о возможности быть усыновителем или опекуном. Таким образом, больше не требуется писать бумажные заявления. Достаточно подать заявку в электронном виде на региональном портале госуслуг.