21 ноября — День бухгалтера в России: история и традиции праздника

Каждый год 21 ноября в России отмечается День бухгалтера — неофициальный праздник специалистов, которые начисляют зарплату сотрудникам компании и ведут ее финансовую отчетность. В 2023 году он выпадает на вторник. О том, когда еще можно поздравить бухгалтеров и как выглядит их герб, читайте в материале «Известий».

День бухгалтера в России в 2023 году — какого числа

День бухгалтера не входит в число государственных праздников, поэтому в том, когда именно он отмечается существуют разночтения. Большинство специалистов празднуют 21 ноября. В этот день в 1996 году бывший президент России Борис Ельцин подписал закон «О бухгалтерском учете». Он устанавливал требования для компаний по фиксации хозяйственных операций и имущества, ведению финансовой отчетности и бухучета.

Однако с этой датой согласны не все. Так как в силу подписанный Ельциным закон вступил 28 ноября, Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов предлагает отмечать профессиональный праздник именно в этот день. Свои даты торжества есть и в некоторых регионах страны. В Москве это 16 ноября, в Красноярском крае — 12 ноября, в Татарстане — последняя пятница ноября, а в Краснодарском крае — первое воскресенье апреля.

При этом у главных бухгалтеров есть отдельный праздник — 21 апреля. Он отмечается в день, когда в 1994 году был опубликован первый номер профессионального журнала «Главбух», который до сих пор пользуется спросом у специалистов.

На международном уровне День бухгалтера празднуют 10 ноября. Эта дата была установлена ООН в память о труде итальянского математика Луки Пачолли. В этот день в 1494 году увидела свет его книга под названием «Сумма арифметики, геометрии, отношений и пропорций», в которой формулировались основные принципы финансового учета. Дата ее публикации считается моментом зарождения бухгалтерского дела, а сам ученый — отцом бухгалтерии.

День бухгалтера в России в 2023 году — история

Впервые предложение о закреплении Дня бухгалтера на государственном уровне прозвучало в 2000 году на II Всероссийском съезде бухгалтеров и аудиторов. Его участники обратились с запросом в Минфин, однако это не дало результатов.

В 2014 году с такой же инициативой выступил Союз бухгалтеров. Тогда Министерство финансов предложило сразу 12 возможных дат для торжества, однако ни одна из них не стала официальной. В 2021 году с предложением об учреждении государственного праздника для бухгалтеров выступил бизнес-омбудсмен Борис Титов. Процесс обсуждения этого вопроса ведется до сих пор.

День бухгалтера в России в 2023 году — традиции

Устоявшихся традиций Дня бухгалтера в России нет, несмотря на то что праздник довольно популярен в профессиональных кругах. Как правило, коллеги и руководство устраивают для виновников торжества небольшие застолья с поздравлениями и вручением символических подарков. В некоторых компаниях к этому дню приурочивают различные награждения или выплату денежной премии специалистам по финансовой отчетности.

День бухгалтера в России в 2023 году — как поздравить

В День бухгалтера поздравления принимают не только практикующие специалисты по дебету и кредиту, но и студенты профильных учебных заведений, их преподаватели, а также те, кто уже вышел на пенсию.

Выбирая подарок, следует принимать во внимания увлечения и интересы виновника торжества, даже если они не связаны с бухгалтерским делом. Наиболее нейтральными и полезными презентами будут канцелярские принадлежности, ежедневники, планеры, органайзеры для документов, термокружки. Так как в профессии много женщин, можно остановить свой выбор на классическом наборе из небольшого букета и коробки конфет.

День бухгалтера в России в 2023 году — интересные факты

В честь Дня бухгалтера «Известия» сделали подборку интересных фактов о работе этих специалистов.

Программа «1С», которой пользуются многие бухгалтеры, изначально предназначалась для быстрого поиска информации, а не для ведения финансового учета. До внедрения компьютерных технологий доходы и расходы записывали в специальные книги, которые назывались бухгалтерскими. А еще раньше, около 5–7 тыс. лет назад, считали с помощью узелков, костей, зарубок на камнях и глиняных дощечек.

У бухгалтеров есть собственный герб, разработанный в 1944 году французским ученым Жаном Батистом Дюмарше. В его центре изображены весы и солнце, на фоне которых видна спираль — кривая Бернулли, символизирующая необходимость в бесконечном учете. Герб заключен в овальную рамку с надписью Science – Conscience – Independence, что переводится как «Наука – Добросовестность – Независимость».

Сладкая жевательная резинка, из которой можно выдувать пузыри, была изобретена бухгалтером Уолтером Димаром в 1928 году. Именно он придумал, как добавить ей вкуса и эластичности.

Бухгалтеры нередко появляются на киноэкранах. В 1961 году актер Джек Леммон получил «Оскар» за лучшую мужскую роль, сыграв представителя этой профессии в фильме «Квартира». А в 1969 году Джин Уайлдер был номинирован на эту премию за роль хитроумного бухгалтера в картине «Продюсеры».

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