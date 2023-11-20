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Главной новогодней елью России станет 25-метровое дерево из Фряново

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В Рослесинфорге расшифровали снимки из космоса, чтобы измерить высоту главной новогодней елки страны и определить ее точное местонахождение.

Так, звание кремлевской красавицы в этом году получила 25-метровая ель из подмосковного поселка Фряново. Возраст дерева — 84 года, диаметр ствола — 60 см, рассказали «Известиям» в Рослесинфорге.

«Ежегодно главную елку страны выбирают очень тщательно, смотр проводится по всем лесничествам Московской области. Как правило, претендентками становятся около 50–70 елей в год. Основные требования — гладкий и неизогнутый ствол, ровная конусовидная крона с не слишком густой хвоей, чтобы не оттеняла гирлянду и новогодние украшения. Самое главное — удобное расположение, чтобы к дереву могла легко проехать тяжелая техника для ее транспортировки», — говорится в сообщении.

Главную елку страны на Соборной площади в Москве традиционно устанавливают в 20-х числах декабря.

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В середине ноября эксперты рассказали «Известиям», как выгодно купить новогодние подарки. Так, бизнесмен, основатель и руководитель компании BertToys Альберт Федотов добавил, что можно сэкономить, заказав подарок заранее на маркетплейсе. В свою очередь, ведущий менеджер по связям с общественностью цифрового финансового сервиса Lime, независимый финансовый консультант Виктория Колпикова рекомендовала перед тратами сначала определиться с бюджетом и придерживаться его.

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