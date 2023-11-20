Россиян допустили до соревнований по конному спорту в нейтральном статусе

Международная федерация конного спорта (FEI) допустила российских и белорусских спортсменов до соревнований в нейтральном статусе. Об этом 20 ноября сообщили в пресс-службе Федерации конного спорта России (ФКСР).

После длительных переговоров, письменных обращений и телефонных конференций между ФКСР и бюро FEI исполком последней решил пересмотреть заградительные меры.

«Исполком FEI позволил российским и белорусским спортсменам, официальным лицам и лошадям принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе. Условия и сроки реализации данного решения будут предложены на утверждение исполкому FEI во время телеконференции в декабре 2023 года», — передает ТАСС слова представителя ФКСР.

FEI запретила принимать участие в международных соревнованиях спортсменам из РФ, а также лошадям и официальным лицам 6 марта 2022 года. Данное решение было принято после получения рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК).

МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях 28 февраля 2022 года. Это произошло после начала Россией спецоперации по защите населения Донбасса.

В марте текущего года исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать до соревнований только тех российских спортсменов, которые не поддерживают спецоперацию РФ по защите Донбасса, в нейтральном статусе.