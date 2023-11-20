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Пострадавшая после падения баннера в Новокузнецке женщина попала в реанимацию

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Фото: соцсети
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Женщина, пострадавшая после падения рекламного баннера в Новокузнецке, находится в реанимации. Об этом 20 ноября сообщил мэр города Сергей Кузнецов.

«По пострадавшим ситуация на особом контроле: в реанимации женщина, которая пострадала у «Сити-Молла», сегодня будет операция», — написал он в Telegram.

По его словам, еще пять пострадавших от непогоды находятся в стабильном состоянии.

В следственном управлении СК России по Кемеровской области — Кузбассу сообщили о возбуждении уголовного дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»).

«19 ноября около 13:00 (09:00 мск) в Центральном районе Новокузнецка в результате порыва шквалистого ветра со стены торгового центра произошло падение рекламной конструкции на 58-летнюю местную жительницу. Ей причинены телесные повреждения, с которым она была госпитализирована. По предварительным данным состояние ее здоровья оценивается как тяжелое», — сообщило ведомство на своем сайте.

«Известия» показали последствия урагана в Новокузнецке. На кадрах видно, что ветер снес крыши с домов и повалил деревья, в том числе на бульваре Героев. Повреждения получили также водосточные трубы зданий и прочие конструкции.

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Накануне, 19 ноября, в Кемеровской области из-за урагана был введен режим чрезвычайной ситуации. Было повреждено 45 объектов социальной инфраструктуры, наблюдались перебои с электричеством и отоплением.

Из-за сильного ветра большое дерево упало на автомобиль, внутри которого находились четыре человека, погибли 58-летний мужчина и 60-летняя женщина. «Известия» показали видеокадры спасения пожилой пары.

В этот день ураган бушевал не только в Кемеровской области. Стихия затронула также Красноярский и Алтайский края и некоторые районы Томской области. В результате в городах зафиксированы повреждения зданий и автомобилей, а также падение конструкций и нарушение электроснабжения.

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