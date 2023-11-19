Появились кадры спасения людей из придавленного деревом автомобиля в Кузбассе
Видеокадры спасения пожилой пары из автомобиля, на который упало вырванное ураганом дерево в Новокузнецке, имеются в распоряжении «Известий». Стихия, которая привела к трагедии, обрушилась на регион в воскресенье, 19 ноября.
На записи видно, как спасатели совместно с очевидцами происшествия снимают крышу с искореженного автомобиля и начинают оказывать помощь пострадавшим мужчине и женщине. Затем аккуратно вытаскивают их из машины.
Пострадавших доставили в больницу. Водитель и пассажир, находившиеся на переднем сиденье, погибли.
О происшествии в Новокузнецке стало известно ранее в воскресенье. Сообщалось, что из-за сильного ветра большое дерево упало на автомобиль, внутри которого находились четыре человека, погибли 58-летний мужчина и 60-летняя женщина.
В городе из-за урагана был введен режим чрезвычайной ситуации. Было повреждено 45 объектов социальной инфраструктуры, наблюдались перебои с электричеством и отоплением.
В этот день ураган бушевал не только в Кемеровской области. Стихия затронула также Красноярский и Алтайский края и некоторые районы Томской области. В результате в городах зафиксированы повреждения зданий и автомобилей, а также падение конструкций и нарушение электроснабжения.