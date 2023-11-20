«ВкусВилл» купил российскую сеть семейных кафе «Андерсон»

Российский продуктовый ритейлер «ВкусВилл» выкупил бренд и основные активы сети семейных кафе «Андерсон» оценочной стоимостью 600–800 млн рублей. Об этом в понедельник, 20 ноября, сообщает «Коммерсант».

Как сообщили изданию в самой компании, сделку по покупке бренда и его активов уже закрыли. Ритейлер также выкупил ООО «Андерсон-Франчайзинг», ООО «ТД Андерсон», ООО «Фабрика счастья Андерсон» и ООО «Икке».

Кроме того, в мае сеть супермаркетов ввела каталог товаров для оптового заказа в Казахстан, добавляет «Газета.Ru».

В начале ноября компания «Тилтех капитал», совладельцем которой является основатель ритейлера «ВкусВилл» Андрей Кривенко, приобрела четверть акций сети ювелирных магазинов Poison Drop. До этого «Тилтех капитал» инвестировал в другие предприятия, в числе которых сеть клиник доктора Фомина, модный бренд Noun и сервис доставки «Чекбокс».

Ранее, 17 октября, пресс-служба сети розничных супермаркетов «Лента» сообщила, что компания совершила сделку по покупке сети магазинов у дома «Монетка», что входит в десятку крупнейших розничных сетей в России. Отмечалось, что объединение позволит магазинам выжить в условиях постоянных экономических вызовов.