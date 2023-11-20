Реклама
Прямой эфир
Спорт
Футболисты сборной России разгромили команду Кубы со счетом 8:0
Мир
Эрдоган посоветовал Армении искать свою безопасность в сотрудничестве с соседями
Мир
Погрануправление передало полиции шесть граждан с границы Финляндии и РФ
Мир
Число погибших в секторе Газа превысило 13,3 тыс. человек
Мир
Иран заявил о намерении подать иск в международный суд против Израиля
Общество
Путин заявил о преображении Чечни
Мир
Глава ВОЗ заявил о потрясении из-за атаки ЦАХАЛ на больницу в Газе
Мир
В Латвии сообщили о строительстве охранных сооружений на границе с Россией
Общество
Путин назвал четкую работу транспортного комплекса важной для жизни людей
Мир
В МИДе выразили надежду на укрепление сотрудничества России и Аргентины
Политика
В Финляндии утверждают о безрезультатных переговорах с РФ по ситуации на границе
Мир
МИД Турции заявил о необходимости получить истребители F-16 без условий США
Политика
В Совфеде заявление Киева о нацменьшинствах назвали проявлением неонацизма
Сюжет:

Метеоролог объяснил повышение температуры в Якутии

Метеоролог Шувалов: потепление в Якутии вызвала тепловая волна из Средней Азии
0
Фото: ТАСС/Александр Рюмин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Теплая погода в юго-западных районах Якутии связана с влиянием тепловой волны, которая идет из Средней Азии. Об этом в понедельник, 20 ноября, рассказал «Известиям» метеоролог, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Это отголосок той волны тепла, которая в конце прошлой недели накрыла Среднюю Азию. Там было установлено несколько десятков суточных рекордов. Температура в Ташкенте, Бишкеке, Астане превышала норму на 10–16 градусов. Затем эта волна тепла двинулась на северо-восток, в субботу воздух прогревался до 15–16 градусов в Алтайском крае и Кузбассе и до 10–12 градусов на юге Красноярского края. Вот этот язык теплого воздуха дотянулся до юго-запада Якутии», — прокомментировал он.

По его словам, последовавшие затем осадки в виде мокрого снега и резкое похолодание привели к недавнему сильному ветру в Кузбассе.

«Там за считаные часы температура понизилась на 12–14 градусов. Из-за этого и гололед, и сильный, почти ураганный ветер в Новокузнецке, Бийске, городах и поселках Алтайского края и Кузбасса. Всё это дало такие неблагоприятные метеорологические условия», — рассказал Шувалов.

Метеоролог отметил, что произошедшее является одним из последствий глобального изменения климата, для которого характерны не только повышение температуры, но и повторяемость экстремальных погодных событий.

«Всё чаще волны тепла, которые приводят к засухам, всё сильнее осадки, которые если выпадают, то выпадают в катастрофических объемах. Резкие перепады давления и температуры становятся всё более и более отчетливыми. Если говорить о будущем, о том, как мы должны адаптироваться к этим изменениям, то в первую очередь нужно готовиться к учащению экстремальных событий», — предупредил он.

При этом эксперт отметил, что изменения климата нельзя назвать необратимыми, так как этот процесс не связан только с деятельностью человека.

«Климат менялся всю историю существования Земли и климатической системы. Да, здесь влияние человечества и антропогенной деятельности играет свою роль, но климат менялся всё время. Вопрос лишь в том, сумеем ли мы приспособиться. Пока есть представление о том, что это обратимые изменения климата, рано или поздно на какой-то точке эти изменения остановятся, и изменения климата качнутся назад», — сказал Шувалов.

Утренний шквал: мощный ураган обрушился на Сибирь
От удара стихии серьезно пострадали несколько регионов

Накануне, 19 ноября, в Кемеровской области из-за урагана был введен режим чрезвычайной ситуации. Было повреждено 45 объектов социальной инфраструктуры, наблюдались перебои с электричеством и отоплением.

Из-за сильного ветра большое дерево упало на автомобиль, внутри которого находились четыре человека, погибли 58-летний мужчина и 60-летняя женщина. «Известия» показали видеокадры спасения пожилой пары.

В этот день ураган бушевал не только в Кемеровской области. Стихия затронула также Красноярский и Алтайский края и некоторые районы Томской области. В результате в городах зафиксированы повреждения зданий и автомобилей, а также падение конструкций и нарушение электроснабжения.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023