Метеоролог объяснил повышение температуры в Якутии

Теплая погода в юго-западных районах Якутии связана с влиянием тепловой волны, которая идет из Средней Азии. Об этом в понедельник, 20 ноября, рассказал «Известиям» метеоролог, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Это отголосок той волны тепла, которая в конце прошлой недели накрыла Среднюю Азию. Там было установлено несколько десятков суточных рекордов. Температура в Ташкенте, Бишкеке, Астане превышала норму на 10–16 градусов. Затем эта волна тепла двинулась на северо-восток, в субботу воздух прогревался до 15–16 градусов в Алтайском крае и Кузбассе и до 10–12 градусов на юге Красноярского края. Вот этот язык теплого воздуха дотянулся до юго-запада Якутии», — прокомментировал он.

По его словам, последовавшие затем осадки в виде мокрого снега и резкое похолодание привели к недавнему сильному ветру в Кузбассе.

«Там за считаные часы температура понизилась на 12–14 градусов. Из-за этого и гололед, и сильный, почти ураганный ветер в Новокузнецке, Бийске, городах и поселках Алтайского края и Кузбасса. Всё это дало такие неблагоприятные метеорологические условия», — рассказал Шувалов.

Метеоролог отметил, что произошедшее является одним из последствий глобального изменения климата, для которого характерны не только повышение температуры, но и повторяемость экстремальных погодных событий.

«Всё чаще волны тепла, которые приводят к засухам, всё сильнее осадки, которые если выпадают, то выпадают в катастрофических объемах. Резкие перепады давления и температуры становятся всё более и более отчетливыми. Если говорить о будущем, о том, как мы должны адаптироваться к этим изменениям, то в первую очередь нужно готовиться к учащению экстремальных событий», — предупредил он.

При этом эксперт отметил, что изменения климата нельзя назвать необратимыми, так как этот процесс не связан только с деятельностью человека.

«Климат менялся всю историю существования Земли и климатической системы. Да, здесь влияние человечества и антропогенной деятельности играет свою роль, но климат менялся всё время. Вопрос лишь в том, сумеем ли мы приспособиться. Пока есть представление о том, что это обратимые изменения климата, рано или поздно на какой-то точке эти изменения остановятся, и изменения климата качнутся назад», — сказал Шувалов.

Накануне, 19 ноября, в Кемеровской области из-за урагана был введен режим чрезвычайной ситуации. Было повреждено 45 объектов социальной инфраструктуры, наблюдались перебои с электричеством и отоплением.

Из-за сильного ветра большое дерево упало на автомобиль, внутри которого находились четыре человека, погибли 58-летний мужчина и 60-летняя женщина. «Известия» показали видеокадры спасения пожилой пары.

В этот день ураган бушевал не только в Кемеровской области. Стихия затронула также Красноярский и Алтайский края и некоторые районы Томской области. В результате в городах зафиксированы повреждения зданий и автомобилей, а также падение конструкций и нарушение электроснабжения.