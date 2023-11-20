Во время урагана в Кузбассе погиб мужчина
Крышу с одного из зданий в Кемеровской области сорвало порывом ветра, после чего кровля рухнула на находившегося рядом 66-летнего сторожа. Мужчина получил серьезные травмы, которые привели к смерти, 19 ноября сообщила пресс-служба регионального управления СК.
«В следственном отделе по г. Белово СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»)», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
В настоящее время следователи изучают техническую и иную документацию. Правоохранители уже осмотрели место трагедии.
Накануне, 19 ноября, в регионе из-за урагана был введен режим чрезвычайной ситуации. Было повреждено 45 объектов социальной инфраструктуры, наблюдались перебои с электричеством и отоплением.
Кроме того, из-за сильного ветра большое дерево упало на автомобиль, внутри которого находились четыре человека, погибли 58-летний мужчина и 60-летняя женщина. «Известия» показали видеокадры спасения пожилой пары.
В этот день ураган бушевал не только в Кемеровской области. Стихия затронула также Красноярский и Алтайский края и некоторые районы Томской области. В результате в городах зафиксированы повреждения зданий и автомобилей, а также падение конструкций и нарушение электроснабжения.