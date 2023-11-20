ФАС возбудила дело в отношении «Яндекса» за недостоверную рекламу

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении ООО «Яндекс» за нарушение рекламного законодательства, сообщили «Известиям» в ведомстве 20 ноября.

«Компания распространяла рекламу с недостоверными сведениями о цене услуги. Ранее в ФАС России пожаловался гражданин на рекламу онлайн-подписки «Яндекс Плюс». В рекламе подписки компания указывала более низкую цену услуги со скидкой 44%, которая не соответствовала действительности», — говорится в сообщении.

Там отметили, что при попытке купить подписку по указанной цене заявителю было в этом отказано. Таким образом, потребители получали неверную информацию о стоимости услуги.

Теперь ведомство намерено проверить рекламу «Яндекса» на предмет нарушения закона. В том случае, если вина будет установлена, компании грозит ответственность в соответствии с законом о рекламе.

Ранее, 1 ноября, ФАС сообщила, что возбудила дело о нарушении закона «О рекламе» в отношении Альфа-банка. В службе уточняли, что реклама финансовой организации умалчивала о существенных условиях предоставления одного из его продуктов и вводила потребителей в заблуждение. В рекламном ролике банка также говорилось о моментальной доставке карты в любую точку страны, хотя список городов доставки на сайте организации не содержит полный перечь российских городов.