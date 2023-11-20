21 ноября — Михайлов день: как отмечать, что можно и нельзя делать

Православные верующие 21 ноября отмечают Собор архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных — последний большой праздник перед Рождественским постом. В народном календаре у этой даты есть еще одно название — Михайлов день. Об истории праздника, какие традиции с ним связаны и как его отметят в России в 2023 году, рассказывают «Известия».

Михайлов день в 2023 году — история праздника

Согласно христианскому учению, в начале времен Бог сотворил множество ангелов (в переводе с греческого — «вестники») и установил между ними иерархию. Предводительствовал ими самый сильный, умный и красивый ангел по имени Денница. Но спустя время он отошел от Господа, возгордившись своим положением. Более того, задумал бунт против Творца, подстрекая к нему остальных.

Михаил неоднократно призывал отступников одуматься, но после того как его призывы остались без ответа, возглавил битву с Денницей. В этом сражении победу одержали ангелы, а Михаил стал архистратигом — главнокомандующим — воинства Господня. В честь этого события появился церковный праздник, который стали отмечать в начале IV века.

На Руси Михаил особо почитался верующими. С ним связано немало преданий. Согласно одному из них, однажды ангел явился князю Ярославу Мудрому и помог тому победить Святополка Окаянного. С его именем связывают и победу Владимира Мономаха над половцами. А осенью 1608 года архангел Михаил предсказал разгром польско-литовского войска Лжедмитрия I, осадившего Троице-Сергиеву лавру.

На иконах Михаила чаще всего изображают с копьем либо с огненным мечом в руке. В православной традиции он является одним из главных покровителей воинов. Помимо этого, ему приписывают роль судьи на Страшном суде, в связи с чем архангел стал почитаться еще и как защитник душ умерших.

Михайлов день в 2023 году — традиции празднования

В Михайлов день в церквях проходит служба, во время которой читают акафист архистратигу Михаилу. Верующие поздравляют друг друга с днем ангела и молятся о заступничестве Михаила. Считается, что молитва в Михайлов день будет «сильной» и «действенной».

По времени праздник совпадал с окончанием сельскохозяйственных работ. Поэтому этот день связан со многими народными обычаями. В деревнях в Михайлов день устраивали широкие застолья. Пекли пироги с медом и варили особое михайловское пиво. Напиток нужно было выпить до последней капли. «Не мудрено, что пиво сварено. Мудрено, что не выпито», — говорили старцы.

Наши предки верили, что если в Михайлов день на столе много разных блюд, то следующий год окажется счастливым и богатым. Празднования иногда продолжались целую неделю вплоть до Рождественского поста, который длится с 28 ноября по 6 января.

Также Михайлов день был последним днем в году, когда можно было играть свадьбы. Заключенный 21 ноября союз обещал быть долгим и крепким. А сны, приснившиеся в эту ночь, считались вещими и сулили большие перемены в будущем.

Михайлов день в 2023 году — что можно и нельзя делать

Праздник следует провести мирно, избегая любых разногласий и ссор, чтобы не навлечь на себя гнев святого Михаила. Также стоит избегать споров и отказаться от тяжелого физического труда. В частности, нельзя колоть дрова. При этом какая-либо простая работа не возбраняется, если она не мешает молитвам и посещению храма.

Еще один запрет связан с мытьем головы. В старину говорили: «Кто голову в Михайлов день моет, тот весь ум может вымыть». С осторожностью использовали острые предметы — ножи и иглы. Запрещалось также чистить оружие, так как это может навлечь беду и несчастье.

А вот принимать гостей и устраивать пышные застолья считалось хорошей традицией. В старину верили: в чьем доме в Михайлов день будет многолюдно, тот не останется без его поддержки в течение года, а кто проведет день один, будет вынужден справляться с трудностями самостоятельно.

Михайлов день в 2023 году — народные приметы

В Михайлов день зима, как правило, уже полноценно вступала в свои права. Наши предки внимательно следили за знаками природы, чтобы предсказать погоду на будущий год. Ведь от этого зависело, каким будет урожай, а значит, и достаток в доме.

Так, если в Михайлов день выпало много снега, то следующий год будет урожайным. А если с утра трава покрылась ледяным инеем — то зима будет морозная, а лето засушливым. Если же днем идет мокрый идет — весна будет «мокрая», слякотная и для полевых работ нужно готовить сапоги.

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