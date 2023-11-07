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8 ноября — Дмитриев день: история, традиции, народные приметы

Православные верующие отмечают 8 ноября Дмитриев день
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Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
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Русская православная церковь 8 ноября почитает память святого великомученика Дмитрия Солунского. В народном календаре праздник известен как Дмитриев день. Об истории и традициях празднования, а также о том, что воспрещено делать верующим в этот день, рассказывают «Известия».

Дмитриев день в 2023 году — история праздника

Святой появился на свет в семье римского проконсула в греческом городе Фессалоники. Ныне это один из крупнейших городов Греции — Салоники. От славянского названия этого города — Солунь — Димитрий и получил свое прозвище.

Родители Дмитрия исповедовали христианство. Они тайно крестили сына и воспитывали его в своей вере. Спустя годы юноша стал сам проповедовать христианство. Слухи о новом проповеднике быстро дошли до Рима, где продолжались гонения на христиан. Дмитрия схватили и заключили в темницу.

Через несколько дней в городе состоялись бои знаменитого гладиатора Лия с заключенными. Сразиться с римским бойцом вызвался христианин Нестор. Дмитрий благословил его на поединок, и тот одержал победу над Лием. Узнав об этом, разгневанный император приказал убить Дмитрия и Нестора. Святого пронзили копьями прямо во время молитвы.

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Мучеников похоронили местные христиане. Вскоре по указу императора Константина, который незадолго до смерти принял христианство, над могилой Дмитрия был построен первый храм. Сегодня в честь святого освящено множество храмов, а Дмитриев день отмечают как православные, так и католики по всему миру.

Дмитриев день в 2023 году — как отмечают

В праздничный день в храмах и церквях проводятся торжественные службы. Во время них священники читают акафист святому Дмитрию. Как правило, на службах собирается много верующих.

Те же, у кого нет возможности сходить в церковь, могут помолиться святому и дома. Чаще всего к Дмитрию обращаются при глазных болезнях и молятся о прозрении ослепших. Так как на Руси святой относится к одним из самых почитаемых воинов, то его также просят даровать мужество, смелость, защитить от врагов и разных напастей.

Дмитриев день в 2023 году — что можно и нельзя делать

По церковным канонам в праздник не рекомендуется заниматься хозяйственными делами — шить, вязать, стирать, делать влажную уборку. Нельзя ссориться и сквернословить.

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А вот готовить не возбраняется. Более того, стоит накрыть праздничный стол и собраться за ним в кругу семьи. Также в этот день важно помнить об умерших родственниках. В честь них принято устраивать специальные обеды и ставить свечи в храмах за упокой.

Дмитриев день в 2023 году — народные приметы

Обычно Дмитриев день — последний теплый день осени, когда происходит смена сезонов. Поэтому у торжества есть второе название — Большие Осенины. Считается, что после него наступают морозы и холода, которые остаются до самой весны.

Нередко по погоде в этот период определяли, каким будет следующий сезон. Так, в народе верили, что если реки еще не покрылись льдом, значит, сильных морозов не будет до конца ноября. А если на Дмитриев день выпало много снега, то зима будет долгой и продлится до самой Пасхи.

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