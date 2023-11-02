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3 ноября — Иларионов день: традиции и приметы праздника

Православные верующие отметят Иларионов день 3 ноября
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Фото: ТАСС/Octagon.Media/Н. Чернохатова
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В России 3 ноября отмечают народный праздник с религиозным смыслом — Иларионов день. Православная церковь чествует память двух святых Иларионов, а простые люди привлекают в дом богатство и удачу. В 2023 году торжество приходится на субботу. «Известия» раскрывают его смысл и традиции.

Иларионов день – 2023: суть и история

Праздник посвящен двум православным святым — Илариону Великому из Палестины и Илариону Псковоезерскому, жившему рядом с Чудским озером.

Илариона Великого считают первым проповедником монашеской жизни в Палестине. Он жил в III веке и обучался в Александрии, где и принял православие. Вернувшись на родину, христианин узнал, что его родителей уже нет в живых, раздал имущество бедным и ушел отшельником в пустыню.

Однажды на Илариона напали разбойники, но святой обратился к ним с проповедью — и злоумышленники пощадили его. Христианину удалось обратить их в веру и заставить отказаться от преступного ремесла.

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Эта история получила огласку, и к Илариону начали стекаться паломники. Святой получил от Господа дар исцеления, лечил недуги и давал приходящим добрые советы. Пользуясь успехом, отшельник основал несколько монастырей и до конца своей жизни нес в массы христианство.

Иларион Псковоезерский жил в XV веке неподалеку от Чудского озера. Как и его учитель Ефросин Псковский, Иларион занимался проповедничеством и основал монастырь. Ему удавалось распространять в народе христианские ценности, даже несмотря на близость Ливонского ордена, и внести огромный вклад в распространение православия.

Порой в день праздника также вспоминают Илариона Меглинского — греческого проповедника, жившего в XI веке и исцеляющего страждущих.

Иларионов день – 2023: что можно и нельзя делать

Иларионов день часто связывали с выпадением снежного покрова. По большей части из-за этого полагалось без веской причины не покидать дом, наводить уют и заниматься рукоделием. Девушки и женщины собирались вместе на вязание, готовили ужин и хлопотали по дому.

На этот день нельзя планировать путешествия и долгие поездки. Если дом всё же пришлось покинуть, категорически нельзя поднимать что-либо с земли, даже если это деньги. Считается, что такие находки посланы в качестве испытания воли, и если поднять предмет, то вместе с ним можно получить горести и невзгоды предыдущего владельца.

Тем не менее разрешается посетить кладбища и воздать дань ушедшим родственникам, особенно тем, кто умер не своей смертью. Существует примета, в соответствии с которой нужно рассыпать на перекрестке хлебные крошки, чтобы угодить душам умерших, приходящим в облике птиц.

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Нельзя в день праздника делиться планами — иначе велика вероятность, что они окажутся несбыточными. Лучше воздержаться от конфликтов с домочадцами, чтобы не привлечь раздор надолго в дом.

Иларионов день – 2023: приметы

В этот ноябрьский день принято пристально наблюдать за снегом. Если он выпал на мокрую землю и не растаял, то в следующем году можно ждать богатого урожая. При этом большие сугробы означают лишь то, что этот снег не пролежит долго.

Безоблачная погода сулит скорые холода, а закат красноватого цвета — заморозки. А вот ветер, дующий с юго-востока, считался вестником потепления и осадков.

1 ноября в России отмечали еще один народный праздник — Иванов день, также известный как проводы осени. «Известия» рассказывали читателям, кому посвящено торжество и какие традиции и приметы его сопровождают.

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