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Генпрокурор ответил на жалобы многодетных семей Ульяновска на неликвидную землю

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Фото: ТАСС/Денис Абрамов
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В соответствии с Земельным кодексом семьи с тремя и более детьми имеют право на бесплатный земельный участок под индивидуальное жилищное строительство. Но семьи, которые смогли получить такой земельный надел, жалуются, что им выдают неликвид или на слишком долгие сроки ожидания.

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Генеральный прокурор Игорь Краснов во время приема граждан в Ульяновске услышал ряд жалоб на участки, не оснащенные необходимыми для жизни коммуникациями — водой, светом, газом, к ним не проложены дороги.

Неликвидные земельные участки, которые власти регионов предоставляют многодетным семьям, необходимо возвращать обратно муниципалитетам, заключил генпрокурор.

«Вам выделили участок с нарушениями. Главы муниципалитетов должны по закону предоставлять многодетным семьям участки, пригодные для жизни. Это их прямая обязанность. Люди не должны сидеть и думать, что им делать с этим участком поля или леса. Может, тем, кто выдает такие участки, тоже стоит пожить в открытом поле?» — сказал Краснов, назвав ситуацию «издевательством и формализмом».

По данным Генпрокуратуры, из предоставленных в этом году ульяновским семьям участков водоснабжением обеспечено меньше половины. Игорь Краснов назвал это «коррупциогенным моментом, который нужно проверить системно».

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