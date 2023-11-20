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В России могут смягчить требования к ремонту НПЗ

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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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В России могут смягчить требования к ремонту для нефтеперерабатывающих предприятий — Минэнерго совместно с Минпромторгом и нефтяными компаниями прорабатывают вопрос использования неоригинальных запчастей в рамках механизма обратного инжиниринга, рассказали «Известиям» в Министерстве энергетики.

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«Подготовлен проект дополнения перечня приложений к постановлению правительства «Об особенностях разрешительной деятельности в РФ в 2022 и 2023 годах» новым приложением, вводящим временную меру, позволяющую решить вопрос использования неоригинальных запасных частей для обеспечения безопасной и бесперебойной эксплуатации импортного оборудования на предприятиях нефтегазового комплекса», — заявили в Минэнерго.

Обратный инжиниринг — это процесс создания копии детали по уже существующему образцу. Он не находится под запретом — законодательство России и правовые нормы Евразийского экономического союза допускают замену запчастей и комплектующих без согласования с изготовителем оригинала.

Однако положения техрегламента Таможенного Союза (ТР ТС010/2011), а также правила промбезопаности, утвержденные Ростехнадзором, устанавливают необходимость соблюдения предприятиями руководства по эксплуатации оборудования. А эти нормы требуют использовать только оригинальные запчасти.

В итоге, используя копии деталей, заводы рискуют попасть под штрафы, поэтому потенциал применения обратного инжиниринга в России пока ограничен, сказал «Известиям» источник в отрасли. Представители крупного нефтяного бизнеса еще в прошлом году предлагали правительству пересмотреть правила, но реализацию меры отложили, чтобы лучше оценить ее последствия для производственной безопасности и избежать рисков роста аварийности, добавил он.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

От запчастного к целому: требования к ремонту НПЗ станут мягче

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