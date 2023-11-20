Императорский вес: как Гуменник затмил неудачу Хромых

Российская серия Гран-при подходит к своему завершению. В Самаре на выходных прошел предпоследний, пятый этап. Больших сюрпризов он не принес, однако определенные выводы по его итогам сделать необходимо. Главный очевиден: возвращение Майи Хромых триумфальным не вышло. Про ученицу Этери Тутберидзе в один момент даже забыли на фоне ярких прокатов Ксении Синицыной, а главное, победного шествия Петра Гуменника. Похоже, в мужском одиночном у нас новый лидер. И это всерьез и надолго.

Даже в «Хрустальном»

Карьера Майи Хромых — трагедия в чистом виде. Обычно история фигуристок проходит по следующему сценарию. Публика узнает о восходящей звезде в 12–13 лет. Далее один-два ярких года по юниорам и полтора (максимум два) сезона — во взрослых. Но максимально успешных. К стратегии Этери Тутберидзе можно относиться как угодно, но она давала результат. С другой стороны, мы видим типичную проблему. Ведь за Евгенией Медведевой, Алиной Загитовой, Анной Щербаковой и Камилой Валиевой всегда были десятки тех, о ком сторонний зритель даже не знал. Притом что в определенный момент эти фигуристки выглядели даже более талантливыми. Полина Цурская, Анастасия Тараканова, Алена Канышева, Дарья Усачева — список можно продолжать долго. Но Майя Хромых решила пойти против течения.

Пропустить год с лишним для наших одиночниц — это путь к завершению карьеры. Была близка к такому исходу и Майя, но она все-таки нашла в себе силы вернуться. В 17 лет, в форме, далекой от оптимальной, и без ультра-си. Изначально ждать от Хромых многого не следовало, но в этом сезоне общий уровень соревнований у девушек заметно снизился, так что шансы на успешные результаты ученица «Хрустального» себе оставляла. Другой вопрос, что для этого нужно показывать звенящие прокаты.

И если неудачу в Красноярске еще можно было объяснить восстановлением организма и волнением первого старта, то выступление в Самаре наводит на грустные мысли. Красноречиво о перспективах Майи говорит даже отношение к ней в самой группе Тутберидзе. На пятый этап поехал только Сергей Дудаков, который занимался еще и Дарьей Садковой. Поэтому в кис-энд-край Хромых была в одиночестве.

На фоне технического отката

Садкова после яркого дебюта по взрослым на казанском этапе стала восприниматься фигуристкой экстра-класса. Поэтому странно видеть «инфляцию» оценок девушки из Марий Эл за неделю. Даже сама Дарья недоумевает: в столице Татарстана она выступила не в пример удачнее, но по результату успешнее вышел самарский этап. И дело не только в уровне конкуренции, который в Казани в начале ноября был выше. Вопрос и в отношении судей к Садковой. За семь дней, по их мнению, Дарья обрела мастерство владения коньком и скольжения, презентации программы, стала лучше исполнять прыжки в мелких деталях. При этом у Дарьи было два падения, и по сумме за два проката она набрала меньше всего на четыре балла. Садкова вполне могла победить даже с неудачным четверным тулупом — золота ее лишило падение с тройного флипа.

Как часто бывает в спорте, неудача одной — это триумф другой. Сложно описать эмоции Ксении Синицыной от победы в Самаре. Девушка сияла, ведь для нее этот успех стал компенсацией за долгие годы на вторых ролях, когда побеждать мешали либо травмы, либо нехватка ультра-си. С тройным акселем или четверным у Ксении так и не сложилось, но в текущих реалиях в России они уже и не нужны.

Третий этап подряд ни одна одиночница у взрослых не выкатывает многооборотные элементы. И третий раз подряд неудачу терпит группа Тутберидзе. Получается, реноме школы Этери как передовой пока держит только Аделия Петросян. Софья Акатьева с большой долей вероятности в этом сезоне и не выступит, а Валиева сейчас далека от оптимальных кондиций.

Назвали Петром первым

Впрочем, главной новостью должен стать триумф Петра Гуменника. Этот талантливый фигурист и раньше периодически «выстреливал», но стабильностью не отличался. Прошлый сезон пусть ненадолго, но заставил верить, что проблемы позади, и Петр стал полноправным членом нашей фигурной элиты. Начало этого сезона неожиданно сбил странный скандал с музыкой его короткой программы. Сначала Петру приходилось отстаивать свое право на творчество, а затем адаптироваться к изменениям в музыкальном сопровождении.

Окончательно закрыть вопрос удалось в Самаре. Но даже после удачного проката Гуменника в субботу уверенности в итоговом результате больше не становилось, ведь мужское одиночное в этом сезоне уже не раз нас удивляло как с позитивной, так и с негативной стороны. Но Петр приехал на берега Волги с одной целью, и даже соперники не сомневались, кто есть кто. «Я рад своему прокату и результату. Ну а Петр у нас первый», — сказал журналистам Роман Савосин, у которого второе место.

Так что после паузы в карьере Елизаветы Туктамышевой «императорское кресло» долго не пустовало — новое прозвище быстро закрепилось за Гуменником с его собственного одобрения.

А вот лидерство в танцах, как и общий расклад сил, понять пока тяжело. Елизавета Худайбердиева с Егором Базиным одержали вторую победу на двух стартах, но вместе с тем виртуально Александре Степановой и Ивану Букину они проигрывают. И хотя в интервью ребята и говорят дежурные фразы о дружеской атмосфере в группе Александра Жулина, на практике оба дуэта претендуют на самые высокие места, и их столкновение неизбежно. Не забываем и про Елизавету Шанаеву с Павлом Дроздом, которые пристально следят за баллами Ирины Хаврониной и Дэвида Нарижного.

Гран-при России. «Волжский пируэт»

Мужчины

1. Петр Гуменник — 300,66

2. Роман Савосин — 288,46

3. Александр Самарин — 263,21

Женщины

1. Ксения Синицына — 216,08

2. Дарья Садкова — 210,71

3. Ксения Гущина — 197,92

4. Людмила Фурсова — 184,19

5. Майя Хромых — 182,70

Танцы

1. Елизавета Худайбердиева / Егор Базин — 208,99

2. Ирина Хавронина / Дэвид Нарижный — 201,16

3. Софья Леонтьева / Даниил Горелкин — 190,39