«Ухудшений в уровне судейства я не вижу»

Результат Камилы Валиевой на Гран-при в Казани шокировал не только болельщиков, но и штаб Этери Тутберидзе. Чемпионка Европы не попала на пьедестал российских соревнований впервые с первенства Москвы старшего возраста 2018 года (не считая выставочный турнир шоу-программ). Но что самое удивительное, несколько элементов фигуристки не засчитали, увидели спорное падение на так называемом слайдинге, когда фигурист прокатывается телом по льду, а после соревнований появились слухи о протесте, которые не подтвердились.

«Известия» попросили пояснить ситуацию одного из самых опытных судей мира, почетного вице-президента ISU, присутствовавшего в Казани у судейских столиков, — Александра Лакерника.

— Александр Рафаилович, после этапа Гран-при в Казани возникло много нюансов по судейству, хотелось бы услышать мнение знающего человека. Вы, в принципе, считаете, что были спорные моменты?

— Были, что часто бывает на многих соревнованиях.

— Давайте пройдемся по конкретным эпизодам. Второй дедакшн Валиевой на слайдинге, которое засчитали как падение. Как вообще судьи отличают подобные элементы от падений?

— Техническая бригада исходит из определения падения: «Падение определяется, как потеря спортсменом контроля, с результатом, что большая часть веса его/ее тела находится на льду и поддерживается любой другой частью тела (не коньками), например рукой (руками), коленом (коленями), спиной, ягодицей (ягодицами) или любой частью руки».

— С двумя секвенциями ситуация вроде бы прозрачная: по правилам разрешена только одна. Однако высказываются мнения — мол, зачем тогда присылать заявки, если они не проверяются.

— Это не заявки, а содержание программ, предоставление которого по правилам обязательно для облегчения работы технической бригады.

— Федерация же не обязана поправлять штаб, фигуриста, который прислал заявку? Это его, так сказать, проблемы.

— В правилах таких обязательств нет, это так.

— После выступления Валиевой в СМИ даже была информация о некоем протесте на оценки фигуристки. Насколько это реальная история?

— Я про протест не слышал, и вообще, протесты на решения судей и технической бригады не подаются.

— Пишут, что вам даже пришлось помогать судейской бригаде после выступления Валиевой всё учесть. Не вижу в этом проблемы, но всё же это, вообще, правда или наветы?

— Возник спорный вопрос: какие прыжки вылетают во второй «лишней» комбинации Валиевой: 3Lz+3T+2A (тройной лутц + тройной тулуп + двойной аксель. — «Известия»)? По логике только 2А, т.к. именно он превращает каскад в комбинацию, однако в руководстве для технических бригад написано, что «в произвольной программе может быть только одна комбинация прыжков. Если спортсмен исполняет в программе две комбинации, во второй из них будет засчитан только первый прыжок. Например, первая комбинация 3T+2A+SEQ (тройной тулуп + двойной аксель + сальхов. — «Известия»), вторая комбинация 3S+1A*+2T* +REP или 3S+2T*+1A*+REP». Такое решение и было принято технической бригадой.

— В этом сезоне вообще стало больше пересчетов баллов. Правильно ли я понимаю, что это действительно связано с отсутствием обновлений в системе, которую раньше использовали и мы, и ISU?

— Видимо, правильно, но деталями вопроса я не владею.

— Судейство по сезону хуже не стало, на ваш взгляд?

— Я ухудшений не вижу.

— А уровень соревнований? Количество элементов ультра-си у российских одиночниц заметно сократилось. Это тревожный симптом?

— По мне, да. Однако сезон еще в первой своей части.