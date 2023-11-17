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Назван норматив авиакомпании «Россия» по количеству туалетной бумаги на пассажира

В длинном рейсе на одного пассажира «России» рассчитано 15 листов туалетной бумаги
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Фото: РИА Новости/Павел Львов
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В авиакомпании «Россия» установили норматив по числу листков рулона туалетной бумаги на пассажира. Это следует из внутреннего документа перевозчика об обеспечении рейсов предметами комфорта, с которым ознакомились «Известия» 17 ноября. Исходя из этих показателей подсчитывается количество рулонов, которое необходимо загрузить на рейс.

Так, шесть листов бумаги предусмотрено на одного человека на рейсе до трех часов. В то же время в полете, продолжительностью от трех до шести часов на пассажира положено девять таких перфораций. В рейсе от шести до восьми часов — 12 листов. Если же самолет находится в пути более восьми часов, путешественник может использовать 15 листков рулона.

В то же время в самом длинном рейсе — свыше восьми часов — на одного человека рассчитано 10 листов бумажного полотенца, в полете от шести до восьми часов — восемь листов, от трех до шести часов — шесть, в рейсе до трех часов — четыре листа.

«Авиакомпания «Россия» обеспечивает загрузку санитарно-гигиенических средств для экипировки туалетных комнат на борту в соответствии с нормативами, опираясь на многолетний опыт эксплуатации воздушных судов и качественного обслуживания пассажиров. Пассажирам рейсов авиакомпании «Россия» доступно всё необходимое для комфортного перелета», — сообщили в пресс-службе перевозчика.

В черном списке: авиадебоширов предложили три года не пускать в самолеты
Аналогичные ограничения могут распространить и на тех, кто закурил на борту

Ранее, 7 ноября, глава Росавиации Дмитрий Ядров на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике заявил, что Федеральное агентство воздушного транспорта ожидает в 2024 году рост перевозки пассажиров российскими авиакомпаниями до 104,5 млн человек. Согласно прогнозу ведомства по пассажиропотоку по итогам текущего года, российские авиакомпании перевезут 103 млн человек.

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