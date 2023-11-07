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Росавиация допустила рост пассажиропотока в 2024 году до 104 млн человек

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) ожидает в 2024 году рост перевозки пассажиров российскими авиакомпаниями до 104,5 млн человек. Об этом 7 ноября заявил глава ведомства Дмитрий Ядров на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.

«Важно отметить, что обеспечение заявленных показателей пассажирских перевозок напрямую связано с российским авиапромом, в следующем году мы должны перевезти 104,5 млн пассажиров», — сказал он.

Как следует из прогноза ведомства по пассажиропотоку по итогам текущего года, российские авиакомпании перевезут 103 млн человек.

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Ранее, 31 октября, сообщалось, что российские авиакомпании в сентябре 2023 года повысили перевозки пассажиров до 10,181 млн человек (на 1,7% в годовом выражении).

До этого, в сентябре, в пресс-службе Росавиации после совещания с перевозчиками сообщили «Известиям», что по итогам восьми месяцев 2023 года российские авиакомпании перевезли 70,8 млн пассажиров. Это на 12% больше, чем за аналогичный период 2022-го.

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