Из чего состоит и как работает МКС. Инфографика
В понедельник, 20 ноября, исполняется 25 лет со дня начала строительства Международной космической станции (МКС) — уникального объекта, позволяющего жить в открытом космосе и исследовать его природу.
Масса станции составляет 417 289 кг. В длину объект достигает 109 м, в высоту — 73,15 м, а в ширину — 27,4 м. МКС работает от солнечных батарей мощностью 110 кВт.
Период обращения станции по орбите составляет 92 минуты 53 секунды на высоте 337–430 км. Объект перемещается со скоростью примерно 7,6 км/с.
На МКС одновременно могут находиться до шести членов экипажа, и со 2 ноября 2000 года на ней непрерывно проживают космонавты. Площадь жилых помещений достигает 916 м. Средняя температура на борту — 26,9 градуса.
Конструкция состоит из 15 модулей. Семь из них относятся к сегменту США, пять — к России, два — к Европе, и еще один — к Японии. Первыми в 1998 году открылись российский «Заря» и американский «Юнити», а последним в 2016 году США ввели BEAM.
Всего в проекте принимают участие 14 стран: Россия, Япония, США, Канада, Нидерланды, Норвегия, Франция, Швейцария, Дания, Швеция, Испания, Германия, Италия и Бельгия.