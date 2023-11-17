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Начальник РВиА рассказал об эксплуатации САО «Мальва» в зоне СВО

Начальник РВиА: САО «Мальва» успешно показало себя в зоне СВО
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Фото: РИА Новости/пресс-служба Минобороны РФ
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Новейшее самоходное артиллерийское орудие (САО) «Мальва» проходит опытно-боевую эксплуатацию в зоне спецоперации на Украине и успешно показало себя. Об этом 17 ноября заявил начальник ракетных войск и артиллерии (РВиА) ВС РФ генерал-лейтенант Дмитрий Клименко в интервью газете «Красная звезда» в преддверии Дня ракетных войск и артиллерии.

«В специальной военной операции уже проходят опытно-боевую эксплуатацию 82-миллиметровые самоходные минометы «Дрок», 120-миллиметровые самоходные артиллерийские орудия «Флокс» и 152-миллиметровые самоходные артиллерийские орудия «Мальва», подтверждая высокие тактико-технические характеристики», — подчеркнул он.

Рассказывая о современных вооружениях, которые поступают в ракетные и артиллерийские воинские формирования, он также указал, что в реактивные формирования продолжают поступать реактивные системы залпового огня крупного и среднего калибра семейства «Торнадо».

Кроме того, артиллерийские подразделения оснащаются модернизированными самоходными гаубицами 2С19М2 «Мста-С», которые уже успели себя положительно зарекомендовать в СВО, добавил он.

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Ранее, 26 октября, госкорпорация «Ростех» передала Вооруженным силам (ВС) России первую партию новейших САО «Мальва» калибра 152 мм. Тогда индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Бекхан Оздоев отметил, что «Мальва» является современным и мощным оружием, с помощью которого можно уничтожать практически любые объекты осколочно-фугасными снарядами на дальности более 24 км.

По словам полковника в отставке, военного эксперта Анатолия Матвийчука, колесный ход данного САО более маневренный, чем гусеница, и лучше приспосабливается для суглинков, песчаных и других грунтов.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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