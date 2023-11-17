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Дробыш оценил идею создания «Интервидения»

Дробыш: идея «Интервидения» не новая и настало время обратить на нее внимание
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Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина
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Продюсер Виктор Дробыш оценил идею оценил идею министра культуры Ольги Любимовой создать в России аналог конкурса «Евровидение» для стран Евразии под названием «Интервидение» или «Евразиявидение+».

«С этой идеей ходили уже лет десять по всем инстанциям: разговаривали объясняли. Но если она сейчас всплыла и пройдет, так пусть будет. Любое хорошее музыкальное мероприятие только пойдет на пользу», — отметил Дробыш 17 ноября в разговоре с «Известиями».

Продюсер рассказал, что часто принимал участие в европейском конкурсе исполнителей, но считал, что в России стоит сделать что-то свое, где страна могла бы стать центром притяжения. При этом Дробыш считает, что это может быть более азиатская история.

«Это огромное количество людей [Азия], которое может смотреть, это большое количество спонсоров — аудитория в миллиарды людей. Мы думали и про Японию, и Китай, и Среднюю Азию. Это идея совсем не новая, она долго «полощется» в разных кабинетах и, может, настало время, чтобы на нее обратили внимание», — отметил продюсер.

На вопрос, почему эта идея не реализовалась раньше, Дробыш заявил, что у него нет ответа и указал, что не анализировал эту ситуацию.

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В этот же день министр культуры РФ Ольга Любимова на Санкт-Петербургском международном культурном форуме предложила создать в России аналог конкурса исполнителей «Евровидение», назвав его «Евразиявидение+» или «Интервидение», а также общую Евразийскую кинопремию. Идею поддержал генеральный директор Первого канала Константин Эрнст. Он отметил, что конкурс должен стать ежегодным, а впервые его можно провести в 2024 году.

В новом конкурсе исполнителей, по словам Эрнста, не будет никаких политических ограничений и влияний. Он должен стать свободной трибуной, на которой все страны могут представлять свои образцы популярной музыки. Россия рассчитывает, что к конкурсу присоединятся исполнители из стран БРИКС, а также предлагает всем другим странам присоединиться к нему.

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