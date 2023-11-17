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РПЛ изменила расписание матчей 17-го тура

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Фото: РИА Новости/Александр Вильф
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Российская премьер-лига (РПЛ) и Российский футбольный союз (РФС) приняли решение об изменении расписания 17-го тура чемпионата по просьбе основного вещателя «Матч ТВ». Об этом 17 ноября сообщается в Telegram-канале РПЛ.

«РПЛ и РФС в соответствии с регламентом поддержали просьбу основного вещателя об изменении расписания 17-го тура», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что данное решение принято в целях упрощения логистики передвижных телевизионных станций. Так, матч футбольного клуба «Факел» из Воронежа против калининградской «Балтики» состоится 2 декабря в 14:00. «Пари НН» сыграет с «Уралом» в этот же день в 19:30.

По итогам 15 туров чемпионата России лидирует «Краснодар», набравший 32 очка. За ним идет «Зенит» и «Динамо» с 30 и 25 баллами соответственно.

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Ранее, 12 ноября, московское «Динамо» обыграло футбольный клуб «Оренбург» в 15-м туре РПЛ. Игра прошла на стадионе «ВТБ Арена» и завершилась со счетом 2:0. В составе «Динамо» голы оформили Константин Тюкавин (59-я минута) и Луис Чавес (67-я).

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