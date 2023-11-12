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«Динамо» победило «Оренбург» в 15-м туре РПЛ

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Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
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Московское «Динамо» обыграло футбольный клуб «Оренбург» в 15-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

Игра прошла 12 ноября на стадионе «ВТБ Арена» и завершилась со счетом 2:0. В составе «Динамо» голы оформили Константин Тюкавин (59-я минута) и Луис Чавес (67-я).

Благодаря этой победе «Динамо» набрало 25 очков за сезон и поднялось на третье место в турнирной таблице. Оно опередило по дополнительным показателям «Крылья Советов» и ЦСКА, также имеющих по 25 баллов.

«Оренбург» продлил безвыигрышную серию до пяти матчей. Он остался на 13-м месте с 13 очками.

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Накануне «Краснодар» сыграл вничью с санкт-петербургским «Зенитом» в 15-м туре РПЛ. Матч проходил на стадионе «Газпром Арена» и завершился со счетом 1:1. «Краснодар» сохранил лидерство в чемпионате России по итогам первого круга.

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